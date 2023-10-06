"Тікайте одне від одного": блогерка назвала фразу, яка доводить, що вам зраджують (відео)

Насіння сумнівів швидко переростає в підозри та недовіру. Американська блогерка розповіла, як зрозуміти, що партнер вам зраджує, якщо він це заперечує.

Мерайя Фернандо з Портленда, США, стверджує, що доказом зради вашого хлопця служить лише одна фраза з п'яти слів, вимовлена під час суперечки. На думку дівчини, якщо ви не можете більше мовчати і звинувачуєте хлопця в невірності, а він відповідає вам "Давай, вір у що хочеш", це є доказом його зради. Про це Мерайя розповіла у відео, що стало вірусним, на своїй сторінці в Instagram.

Відеоролик зібрав понад 40 тисяч лайків, але викликав суперечливі реакції у підписників. Багато хто заявив, що стикався з подібною ситуацією, і незабаром після того, як чув від партнера фразу "вір у що хочеш", отримував докази невірності.

"Згоден, бо якби він був невинний, він би агресивно захищався", — прокоментував відеоролик один із підписників.

Інший коментатор додав, що твердження Мераї справедливе як для чоловіків, так і для жінок. А третій заявив, що це класичні маніпуляції, як у підручнику з психології.

Але багато підписників категорично не погодилися з автором поста. Насіння сумнівів швидко переростає в підозри і недовіру, але це не може бути доказом зради. Кілька людей припустили, що така відповідь може свідчити про те, що ваш партнер втомився від постійних несправедливих звинувачень або впевнений у тому, що йому все одно не повірять.

Ще одна людина сказала, що фраза "вір у що хочеш" не обов'язково говорить про зраду, але це точно сигнал того, що стосунки для вашого партнера вже втратили цінність.

"Біжіть один від одного, якщо чуєте це", — додав коментатор.

Один із підписників Мераї зазначив, що підозри вбивають стосунки.

"Якщо ви йдете шляхом підозр без доказів, ви ризикуєте безповоротно зруйнувати свої стосунки", — попередив він.

Нагадаємо, в Австралії невірний чоловік інсценував своє викрадення, щоб провести переддень Нового року з секс-працівницею, а не в колі сім'ї. Після викриття поліцією, чоловік отримав покарання в суді та ледь уникнув в'язниці.

Раніше Фокус писав про те, що в Індії чоловік повернувся з відрядження і дізнався про зраду дружини. Всупереч усім очікуванням він не став влаштовувати скандалів, а натомість організував весілля невірній дружині та її коханцю.