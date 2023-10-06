Тримала в секреті: жінка купила будинок і знайшла "темну" кімнату зі старовинними речами (фото)

21-річна Феліція Лалла довгий час шукала нове житло і, врешті-решт, вирішила зупинити свій вибір на невеликому будинку, збудованому в 1890-х роках. Ця будівля, на її думку, ідеально поєднує "вінтажний шарм та історичну значущість".

У штаті Іллінойс, США, молода жінка придбала будинок, зведений у XIX столітті, і виявила в ньому потаємну кімнату зі старими фотографіями та загадковим пристроєм. Про це пише Newsweek.

21-річна Феліція Лалла довгий час шукала нове житло і, врешті-решт, вирішила зупинити свій вибір на невеликому будинку, збудованому в 1890-х роках. Ця будівля, на її думку, ідеально поєднує "вінтажний шарм та історичну значущість". Під час огляду підвалу рієлторка звернула увагу американки на дивну стіну, приховану за масивною старовинною шафою.

"Вона бачила через щілину між бічною стінкою шафи та стіною, що за нею знаходяться двері. Коли ми поговорили з продавцем, він сказав, що в нього немає ключа від дверей і що до них не підходили вже кілька десятиліть", — розповіла Феліція.

До дверей не підходили вже кілька десятиліть Фото: newsweek

Щойно угоду з продажу нерухомості було оформлено, жінка поїхала до свого нового будинку, знаючи, що їй потрібно зробити насамперед.

"Перше, що я зробила, — без особливих зусиль відсунула шафу, і, звичайно ж, там виявилися двері. За таємничими дверима на нас чекав цілий скарб історичних предметів. Ми знайшли кілька газетних вирізок, фотографії, листівки та книгу з дентальної рентгенографії. Але найбільше мене привернув великий апарат, акуратно прибудований у кутку кімнати. Провівши невелике дослідження... я дізналася, що це був фотозбільшувач для чорно-білої фотографії", — сказала Лалла.

Спочатку вона тримала свою знахідку в секреті, розповідаючи про неї тільки близьким друзям і родичам. Вона запросила свою старшу сестру, яка працює фотографом, оглянути знахідки. Родичка повідомила, що це приміщення раніше використовували як темну кімнату для проявлення знімків.

Спочатку жінка тримала свою знахідку в секреті Фото: newsweek

Лалла вирішила з'ясувати, хто жив у цьому будинку кілька десятиліть тому. Звернувшись до місцевого історичного товариства та бібліотек, вона не змогла знайти точної інформації про попередніх власників. Дівчина поки не визначилася, як вчинити з новим приміщенням. Вона планує передати старе фотообладнання в якусь школу з фотогуртком.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині занедбаний парк атракціонів отримає "нове життя". Він закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів. Колись улюблені атракціони були списані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували.

Також стало відомо, що прозваний "грецьким Діснейлендом" замок засипає сміттям. Будівля є занедбаною, але колись вона була справжньою фортецею з численними коридорами, кімнатами, арками, обладунками та підвалами.