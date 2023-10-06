"Ображали почуття": американський турист розбив давньоримські статуї в Ізраїлі (фото)

Чоловік був одягнений у релігійний одяг і бродив музеєм із палицею, якою, можливо, і завдав шкоди.

Туриста зі США заарештували в Ізраїлі за те, що він розбив давньоримські статуї, які він визнав образливими стосовно себе. Про це пише The Time of Israel.

На думку поліції, підозрюваний, чоловік віком близько 40 років, навмисно зруйнував мармурові скульптури в Музеї Ізраїлю в Єрусалимі, оскільки "вважає, що вони образили його релігійні почуття і суперечать Торі". Він був одягнений у релігійний одяг і бродив музеєм із палицею, якою, можливо, і завдав шкоди.

За словами співробітників музею, статуї є давньоримськими, датованими II століттям нашої ери, і входили до постійної експозиції. Вважається, що одна з них — голова мармурової статуї Афіни, грецької богині, відомої римлянам під ім'ям Мінерви, знайденої на півночі Ізраїлю 1978 року. Інша — мармурова статуя грифона з колесом, що зображала римську богиню Немезиду, була знайдена в пустелі Негев 1957 року.

Обидві скульптури були передані в лабораторію музею, де фахівці спробують їх відреставрувати Фото: Israel Museum

Обидві скульптури були передані в лабораторію музею, де фахівці спробують їх відреставрувати.

Підозрюваний залишається під вартою і чекає на слухання у мировому суді Єрусалима. Наразі Ізраїль переживає наплив туристів у зв'язку з тижневим єврейським святом Суккот.

"Керівництво музею, яке розглядає подію як тривожну і незвичайну подію, засуджує будь-які форми насильства і сподівається, що подібні інциденти більше не повторяться. У вихідні дні музей працюватиме у звичайному режимі", — заявив представник Музею Ізраїлю в коментарі Metro.co.uk.

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