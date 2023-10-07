Моторошна знахідка: чоловік зазирнув під ґанок свого будинку і втік від переляку (фото)

Чоловік хотів дістати декоративні речі для Геловіну, але виявилося, що їх "захопили" небезпечні комахи.

Один чоловік заглянув під ґанок свого будинку, щоб знайти заховані там речі, але замість цього натрапив на величезний осиний вулик. Фотографії моторошної знахідки опублікував користувач під нікнеймом DeadLightsOut на популярному форумі Reddit.

Чоловік, який вирішив не називати свого імені, зізнався, що спочатку злякався і навіть тікав від свого відкриття.

"Зазирнув сьогодні під ґанок, щоб дістати декор для Геловіну, а виявилося, що цей простір захопили оси", — поскаржився автор публікації.

Він виклав колаж, на якому видно кілька осиних гнізд. Деякі з них були звиті комахами просто на святкових прикрасах.

"Тільки після того, як я з криком відбіг якомога далі, я зрозумів, що осам абсолютно плювати на мене. Я зміг підібратися дуже близько, хоча на мені були тільки шорти та майка", — пояснив пізніше автор у коментарях.

Чоловік виклав колаж, на якому видно кілька осиних гнізд Фото: Reddit

Чоловік уточнив, що останні п'ять років він зберігав свої речі під ґанком, і раніше ніколи не стикався з подібними проблемами. Крім того, за його словами, влітку з дружиною вони не помічали ос поблизу будинку.

У коментарях багато користувачів пожартували, що осині гнізда зробили геловінські прикраси по-справжньому страшними.

"Це більше не твої прикраси... І не твій будинок", — написав один із них.

Деякі люди також зазначили, що ситуація могла скластися гірше, оскільки в речах під ґанком могли оселитися небезпечні для людини павуки-відлюдники, але, на щастя для автора теми, цього не сталося і ніхто не постраждав.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині занедбаний парк атракціонів отримає "нове життя". Він закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів. Колись улюблені атракціони були списані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували.

Також стало відомо, що прозваний "грецьким Діснейлендом" замок засипає сміттям. Будівля є занедбаною, але колись вона була справжньою фортецею з численними коридорами, кімнатами, арками, обладунками та підвалами.