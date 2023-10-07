"Не могла з ними впоратися": жінку заарештували за те, що вона покинула 9 собак у полі
Дебора Перес проїхала 8 кілометрів від свого будинку до стоянки біля поля, щоб викинути домашніх тварин. Їм було від 4 місяців до 4 років.
62-річна Дебора Перес зі штату Флорида (США) була заарештована після того, як зізналася, що викинула дев'ятьох "брудних" і "розгублених" собак у поле, тому що не могла більше з ними справлятися. Про це повідомляє Fox News.
Жінку заарештували і звинуватили в дев'яти випадках відмови від тварин і жорстокого поводження з ними.
За словами помічників шерифа, 62-річна американка проїхала 8 кілометрів від свого мобільного будинку в Стюарті до стоянки біля поля і кинула дев'ятьох собак. Тварин віком від 4 місяців до 4 років було залишено на спеці без їжі та води.
За словами поліцейських, цуценятам вдалося сховатися під кількома деревами, після чого їх підібрали та забрали в безпечне місце занепокоєні громадяни й співробітники служби захисту тварин.
"Собаки трималися дещо віддалік один від одного, що стало однією з причин, через яку так багато людей зупинилися, щоб допомогти", — сказав помічник шерифа.
За допомогою місцевих жителів правоохоронним органам вдалося встановити місцеперебування підозрюваної, яку згодом упізнали як Дебору Перес. Після зізнання вона здалася поліції та була взята під варту із заставою в 45 000 доларів.
"Ми хотіли б подякувати громадськості за небайдужість, а також усім, хто повідомив про те, що трапилося. Це неймовірно вплинуло на результат справи", — заявили в офісі шерифа округу Мартін.
Раніше Фокус повідомляв, що прихована камера можливо врятувала чоловікові життя під час розлучення. Жінка довгий час намагалася нашкодити здоров'ю свого чоловіка. Чоловік почав щось підозрювати й встановив кілька камер відеоспостереження, які підтвердили його побоювання.
Також стало відомо, що чоловік, обвинувачений у викраденні телеведучої, не виходив із дому через зайву вагу. Підозрюваний у 2018 році виступив із матеріалом про схуднення і розповів, що важить 222 кг. Він випивав у середньому 36 пінт коли на тиждень і налягав на нездорову їжу. Суд підтвердив, що чоловік володів зброєю і зв'язався з кілером в Америці, щоб убити телеведучу.