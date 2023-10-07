"Не могла з ними впоратися": жінку заарештували за те, що вона покинула 9 собак у полі

Дебора Перес проїхала 8 кілометрів від свого будинку до стоянки біля поля, щоб викинути домашніх тварин. Їм було від 4 місяців до 4 років.

62-річна Дебора Перес зі штату Флорида (США) була заарештована після того, як зізналася, що викинула дев'ятьох "брудних" і "розгублених" собак у поле, тому що не могла більше з ними справлятися. Про це повідомляє Fox News.

Жінку заарештували і звинуватили в дев'яти випадках відмови від тварин і жорстокого поводження з ними.

За словами помічників шерифа, 62-річна американка проїхала 8 кілометрів від свого мобільного будинку в Стюарті до стоянки біля поля і кинула дев'ятьох собак. Тварин віком від 4 місяців до 4 років було залишено на спеці без їжі та води.

Співробітник поліції з одним із врятованих собак Фото: Facebook

За словами поліцейських, цуценятам вдалося сховатися під кількома деревами, після чого їх підібрали та забрали в безпечне місце занепокоєні громадяни й співробітники служби захисту тварин.

"Собаки трималися дещо віддалік один від одного, що стало однією з причин, через яку так багато людей зупинилися, щоб допомогти", — сказав помічник шерифа.

Правоохоронні органи швидко знайшли Дебору Перес Фото: FOX News

За допомогою місцевих жителів правоохоронним органам вдалося встановити місцеперебування підозрюваної, яку згодом упізнали як Дебору Перес. Після зізнання вона здалася поліції та була взята під варту із заставою в 45 000 доларів.

"Ми хотіли б подякувати громадськості за небайдужість, а також усім, хто повідомив про те, що трапилося. Це неймовірно вплинуло на результат справи", — заявили в офісі шерифа округу Мартін.

Раніше Фокус повідомляв, що прихована камера можливо врятувала чоловікові життя під час розлучення. Жінка довгий час намагалася нашкодити здоров'ю свого чоловіка. Чоловік почав щось підозрювати й встановив кілька камер відеоспостереження, які підтвердили його побоювання.

Також стало відомо, що чоловік, обвинувачений у викраденні телеведучої, не виходив із дому через зайву вагу. Підозрюваний у 2018 році виступив із матеріалом про схуднення і розповів, що важить 222 кг. Він випивав у середньому 36 пінт коли на тиждень і налягав на нездорову їжу. Суд підтвердив, що чоловік володів зброєю і зв'язався з кілером в Америці, щоб убити телеведучу.