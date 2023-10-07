Фермери задоволені: "озеро-зомбі" повернулося до життя після багаторічної посухи (фото)

Учені прогнозують, що в США роки посухи чергуватимуться з екстремально вологими роками. Фермерам і всім іншим потрібно буде придумати, як із цим справлятися.

Останніми роками в штаті Каліфорнія (США) дедалі частіше спостерігаються екстремальні погодні умови, у регіоні відбуваються руйнівні лісові пожежі, а також сильні посухи та повені. Про це пише The Washington Post.

Однак у диких коливаннях погоди в "Золотому штаті" люди побачили й хороші новини. Унаслідок випадання рекордної кількості опадів і снігу цієї зими деякі "зомбі-озера", які постраждали від посухи, повернулися до життя.

Озера Шаста та Оровілл, два найбільших водосховища штату, заповнені на 86%, згідно з даними, зібраними газетою Los Angeles Times. Це значно більше, ніж наприкінці минулого року, коли вони були заповнені лише на 35%. Якщо ці цифри не достатньо шокують, то фотографії показують ситуацію куди краще. На знімку нижче показано озеро Оровілл у вересні 2021 року, видно, що воно перетворилося на суху долину.

Озеро Оровілл у вересні 2021 року Фото: ABC News

На кадрах, зроблених з того ж місця у квітні 2023 року, можна побачити водойму. Різниця між двома знімками настільки разюча, що насилу можна помітити, що це одне й те саме місце, якби не міст, який присутній на обох світлинах.

Озеро Оровілл у квітні 2023 року Фото: ABC News

Аналогічні знімки є і з озером Шаста, і різниця між ними настільки ж разюча.

"Це було дико. Божевільний рік. Ми забули, що в листопаді та грудні все виглядало як чергова посуха. Ми всі готувалися до цього і планували наші дії саме на цей випадок", — розповів журналістам фермер з округу Фресно Девід "Мас" Масумото.

Натомість фермери отримали можливість використовувати канали та зрошувальні канави для водопостачання. Тепер вони можуть не викачувати ґрунтові води, адже це призводить до подальшого виснаження ресурсів.

На думку вчених, саме такі перепади формуватимуть клімат у Каліфорнії. Роки посухи чергуватимуться з екстремально вологими роками, як у 2023 році. Одне з головних завдань штату зараз — зрозуміти, як уловлювати максимальну кількість дощової води, коли настануть вологі сезони.

Раніше Фокус повідомляв, що в Німеччині занедбаний парк атракціонів отримає "нове життя". Він закрився 2002 року, але часто ставав об'єктом зазіхань зловмисників і вандалів. Колись улюблені атракціони були списані графіті, а легендарне гігантське червоне колесо огляду демонтували.

Також стало відомо, що прозваний "грецьким Діснейлендом" замок засипає сміттям. Будівля є занедбаною, але колись вона була справжньою фортецею з численними коридорами, кімнатами, арками, обладунками та підвалами.