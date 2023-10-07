Синдром "сплячої красуні": медсестра втратила цілий рік свого життя через сон (фото)

Дівчина стверджує, що через рідкісну хворобу вона проспала багато свят, важливих заходів, свій 19-й день народження і навіть Новий рік. Багато лікарів навіть не чули про подібний синдром. Наразі від нього не існує ліків.

24-річна медсестра Белла Андреу з міста Ньюкасл (Велика Британія) спить понад 20 годин на добу і стає наче "зомбі" під час своїх нападів сну, які можуть тривати до двох тижнів поспіль. Про це пише Yahoo News.

Попри незліченні напади сну починаючи з 17 років, дівчина не розуміла чому це відбувається з нею. Лише 14 вересня цього року їй поставили офіційний діагноз "синдром Клейне-Левіна" (СКЛ), відомий також як синдром "сплячої красуні".

Медсестра стверджує, що через рідкісну хворобу вона втратила майже рік свого життя, проспавши багато свят, заходів, свій 19-й день народження і Новий рік. Вона навіть заснула, коли мала бути подружкою нареченої на весіллі своєї подруги.

Перший напад Белла пережила 2016 року, вперше напившись на вечірці, після чого в неї почався 10-денний період затуманення свідомості, який вона спочатку сприйняла за похмілля.

"Я щойно закінчила перший рік навчання і пішла на вечірку після уроків. Це був перший раз, коли я спробувала алкоголь і напилася, а наступного дня прокинулася з думкою, що в мене похмілля. У мене був туман у голові, я перебувала в стані, схожому на сон. Я прокинулася і не могла заснути. Я спала більшу частину доби, понад 19 годин, і це тривало 10 днів", — розповіла вона.

Під час нападів Белла може спати щодня по 20 годин до двох тижнів поспіль Фото: Kennedy News & Media

Тоді лікар загальної практики стверджував, що дівчина постійно засинала, щоб привернути до себе увагу.

"Протягом кількох місяців я жила зі страхом, що божеволію, і думала, що хтось збирається замкнути мене. Я знала, що зі мною щось не так — мої батьки описували це як "світло горить, а вдома нікого немає". Я дуже незалежна людина. Я дуже товариська, але коли трапляється напад, я стаю повною протилежністю. Я розмовляю як дитина і потребую допомоги", — додала медсестра.

Багато лікарів навіть не чули про цей рідкісний синдром Фото: Kennedy News & Media

Британка також пояснила, що, попри красиву назву захворювання, її стан нагадує історію в жанрі жахів, у якій вона є привидом. Під час нападів Белла може спати щодня по 20 годин до двох тижнів поспіль, після чого тривалий час зберігаються неприємні симптоми, аналогічні похмільному стану.

Для дівчини було важко вчитися в школі та отримати диплом медсестри. Періодично в близьких виникає відчуття, що вони її "загубили". Багато лікарів у лікарнях навіть не чули про цей синдром, і наразі не існує ліків проти нього.

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