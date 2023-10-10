Витратила €40 000: найтатуйованіша жінка Великої Британії показала фото "до" (фото)

За словами 36-річної дівчини, її навіть приймали за представницю кримінального угруповання, а іноді через зовнішній вигляд вона не проходить фейсконтроль у пабах.

Одна з найбільш татуйованих жінок у світі приголомшила шанувальників знімками, зробленими до радикальної трансформації зовнішності. Пост опубліковано в Instagram becky_holt_bolt.

Беккі Холт з Пойнтона (графство Чешир) витратила 35 тис. фунтів стерлінгів (40 тис. євро) на татуювання, якими вкрито 95% її шкіри, зокрема обличчя, пахви та інші інтимності.

За словами 36-річної дівчини, її навіть приймали за представника кримінального угруповання, а її мати розповіла, що іноді через зовнішній вигляд доньку не пускають до пабів.

Одна з найбільш татуйованих жінок у світі Одна з найбільш татуйованих жінок у світі Одна з найбільш татуйованих жінок у світі

Тепер Беккі здивувала свої 150 тис. підписників в Instagram, виклавши фото, зроблені ще до того, як радикально змінила зовнішній вигляд.

Одна з найбільш татуйованих жінок у світі Одна з найбільш татуйованих жінок у світі

Фото до татуювань по всьому тілу

На опублікованих знімках дівчина з довгим темним волоссям у чорній сукні без бретелей — а на руці тільки лише кілька тату.

Одна з найбільш татуйованих жінок у світі Одна з найбільш татуйованих жінок у світі

Шанувальники не могли повірити, що на старих знімках нинішня модель.

Одна з найбільш татуйованих жінок у світі Одна з найбільш татуйованих жінок у світі

Хтось висловився про те, що в нинішньому вигляді дівчина має "набагато здоровіший вигляд".

Коментар в Instagram

"Ходячий витвір мистецтва!" — написав користувач.

Але інші вважають старі знімки кращими.

"Ти мала прекрасний вигляд, навіщо було повністю покривати себе чорнилом", — написав користувач

"Твоє тіло, твоє життя — це твій вибір. Але якщо публікуєш, значить, що цікавишся думкою інших", — прокоментував ще один.

Нагадаємо, що жінка розплакалася, коли побачила своє нове татуювання: тату було не на потрібному місці.

Також повідомлялося, що німкеню, яка стала жертвою бойовиків в Ізраїлі, впізнали за татуюванням і дредами.