"Не на тому місці": жінка розплакалась, коли побачила своє нове татуювання (відео)

Вільма Хеґґлунд захотіла набити жартівливий напис на своєму обличчі, але результат її розчарував. У соцмережах її розкритикували через те, що клієнтка не проконтролювала роботу майстра.

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Бажання жінки зробити жартівливе татуювання на внутрішній губі обернулося сльозами. Деталями 28 вересня поділились у медіа Mirror.

Вільма Хеґґлунд хотіла тату на внутрішній стороні губі. Це місце підходить для "прихованих" татуювань, адже для демонстрації напису зазвичай потрібно вивернути губу. Проте жінка була настільки розчарована результатом, що кричала в сльозах після відвідування салону.

Причиною сліз стало те, що майстер набив тату не на внутрішній частині губи, як планувалося, а зовні. Напис meow видно навіть коли губи Хеґґлунд розслаблені.

"Він зробив татуювання не на тому місці", — заявила розчарована клієнтка.

Користувачів соцмереж приголомшила історія Хеґґлунд. Люди були здивовані, що жінка не відчувала голку та не розуміла, де їй набивають напис.

"Як ви не відчули різниці в розміщенні? Вам не доводилося тримати губи відкритими?", — написав один з коментаторів.

Також у мережі розкритикували Хеґґлунд за те, що вона не перевірила розміщення трафарету пере тим, як майстер почав забивати чорнило під шкіру.

Розчарована клієнтка вирішила видалити невдале татуювання. Відомо, що вона вже пройшла сеанси лазерного видалення і нині її губи не прикрашає напис meow.

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