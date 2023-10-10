Вимагав квартиру: наймолодший китайський вундеркінд шантажував батьків (фото)

Зараз у чоловіка немає постійної роботи, а на банківському рахунку всього кілька тисяч юанів. Він живе в орендованій квартирі, займаючись фрілансом, і як і раніше фінансово залежить від своїх батьків.

28-річний Чжан Сіньян, загальновизнаний вундеркінд із Китаю, отримав місце в університеті в 10 років і вступив до аспірантури в 13. Тепер він вважає, що бездіяльність є ключем до щастя на все життя. Про це пише South China Morning Post.

Відомий як "наймолодший студент китайського університету" і "наймолодший аспірант Китаю", Чжан досі матеріально залежить від батьків.

У 2011 році, у віці 16 років, він став аспірантом з прикладної математики в Бейхангському університеті, провідному китайському виші в Пекіні. Він викликав всенародне обговорення, зажадавши від своїх батьків купити йому квартиру в Пекіні вартістю 2 млн юанів (275 тисяч доларів). Чжан заявив батькам, що якщо вони не куплять йому житло, то він відмовиться від отримання ступеня магістра і від пропозиції стати доктором філософії. У підсумку батьки винаймали квартиру в Пекіні та збрехали йому, що купили її.

"Купівля квартири, хороша робота і "пекінський хукоу" — тобто офіційна реєстрація як жителя міста — це "успіх". Батьки очікують, що я залишуся в Пекіні більше, ніж будь-хто інший, і повинні для цього дуже постаратися", — розповів тоді вундеркінд у репортажі місцевого телеканалу.

У 2019 році він захистив докторську дисертацію, після чого став викладачем університету в північно-західному автономному районі Нінся-Хуей, а через два роки пішов у відставку.

Чоловік вважає, що бездіяльність є ключем до щастя на все життя Фото: Weibo

Очевидно, його уявлення про успіх повністю змінилося відтоді, як він був аспірантом. Тепер у нього немає постійної роботи, на банківському рахунку лише кілька тисяч юанів, а живе він в орендованій квартирі в Шанхаї, займаючись фрілансом. Чоловік, як і раніше, фінансово залежить від своїх батьків.

"Вони мені винні. Квартира, яку вони мені так і не купили, має коштувати зараз понад 10 млн юанів (1,4 млн доларів)", — сказав Чжан у нещодавній бесіді з журналістами.

Зміна поглядів китайського генія на життя і його постійна залежність від батьків викликали бурхливі дискусії в інтернеті.

"Він був талановитим підлітком. Його батьки були одержимі ідеєю виростити вундеркінда, і в підсумку він компенсував свій пропущений процес дорослішання в інший спосіб", — сказала одна людина на Weibo. "

Вндеркінд, як і раніше, фінансово залежить від своїх батьків Фото: SCMP

Деякі журилися з приводу нинішнього становища Чжана, називаючи його "падінням вундеркінда".

"Він здався після того, як багато разів намагався вирватися на свободу і зазнав невдачі", — припустила інша людина.

Його викладачі зазначили, що у Чжана ще є час зробити великі справи, якщо він цього захоче.

Раніше Фокус повідомляв, що студент проїхав всю Африку на старенькому велосипеді. Чоловік намалював у блокноті карту країни та вирушив у дорогу. Щодня Мамаду Баррі проїжджав близько 100 кілометрів через джунглі, пустелі та зони конфліктів.

Також стало відомо, що студентка, заарештована за дотик до охоронниці в ОАЕ, повернулася додому. Дівчина була затримана за дотик до працівниці аеропорту. Судді зобов'язали її виплатити штраф у розмірі 2700 доларів, але митники оскаржили вирок. У результаті дівчину було засуджено до одного року тюремного ув'язнення.