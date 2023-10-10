"Десятки тисяч" комах: британка покинула свій дім через сонечок (фото)

Величезний рій комах влетів у спальню жінки. Господиня житла назвала жуків моторошними, зазначивши що вони мають неприємний запах.

У Великій Британії жінка була змушена покинути свій будинок після того, як "десятки тисяч" сонечок вдерлися в її спальню і не хотіли відлітати. Про це пише Metro.

Маргарет Йескомб не залишалося нічого іншого, як вжити рішучих заходів, коли в суботу вранці вона зазнала нальоту комах. 42-річна жінка розповіла, що величезний рій комах увірвався в її будинок, коли вона прокинулася і відчинила вікно, щоб впустити кішку. Проникнувши в житло, сонечка перелетіли в її спальню і зібралися на вікні.

"Їх були тисячі, можливо, навіть десятки тисяч. Вони прилітають, усі заповзають у кут і туляться там. При цьому видають моторошний запах. Вони дуже моторошні. Комахи навіть у мене на обличчі, це жахливо", — розповіла британка.

Комахи зібралися біля вікна в спальні Фото: SWNS

Маргарет, художниця, яка живе в Іклтоні, Кембриджшир (Велика Британія), зняла навалу і сказала, що не може навіть відкрити вікна, адже комахи всюди.

"Я встала вранці й побачила їх на вікні. Я була дуже роздратована, тому що мені потрібно було занести кішку в будинок, а вони накинулися на мене", — сказала Маргарет, описуючи момент появи комах.

Це вже не перший випадок, коли будинок Маргарет облягають "моторошні" комахи Фото: SWNS

Не маючи сил запобігти навалі комах, вони продовжували сідати на неї як усередині, так і зовні, і близько 15-ї години дня їй довелося залишити будинок, щоб врятуватися.

"Ви не відчуваєте, коли вони сідають на вас, тож помічаєте їхню присутність лише тоді, коли відчуваєте, що вони повзуть по вас. Просто звертаєш увагу на свербіж і знаходиш десь ще одну комаху", — додала вона.

На щастя, коли жінка повернулася додому через дві години, "армія сонечок" полетіла. Однак це вже не перший випадок, коли будинок Маргарет осаджують "моторошні" комахи. Те ж саме сталося 2016 року, і Маргарет вважає, що сонечка прилітають із прилеглої ферми.

За словами британки, вона не гребує комахами й раніше спокійно жила поруч із ними, але зараз вона вважає, що сонечка гірші за отруйних павуків, оскільки вони не відчувають страху і з комфортом сідають на людей.

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