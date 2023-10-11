Душа прагне змін: жінка з найбільшими губами в світі націлилась на новий рекорд (фото)

Дівчина тепер хоче мати найбільші вилиці у світі і попри застереження лікарів, що філери можуть стати для неї смертельними, вирішила продовжувати "удосконалювати" свою зовнішність.

25-річна Андреа Іванова з Болгарії знову невдоволена своєю зовнішністю. На тлі великих губ їй тепер здається, що в неї замалі щоки, тож вона вирішила їх збільшити. Дівчина з "найбільшими у світі губами" тепер націлилася мати й найбільші вилиці у світі, попри те, що лікарі відмовляються робити їй ін’єкції в обличчя, оскільки це може бути смертельним. Про це пише Mirror.

Хотіла виглядати як лялька Bratz

Андреа Іванова вже витратила близько 1600 фунтів стерлінгів на філери для вилиць, а також на підборіддя, щелепу та губи, але лікарі застерігають, що вводити їй ще один філер в обличчя небезпечно, оскільки це може бути фатальним.

Зміни в зовнішності Андреа протягом 6 років

Болгарська блогерка почала робити косметичні процедури ще в 2018 році. Вона хотіла виглядати як лялька Bratz — і на своє перетворення, а конкретніше на збільшення губ, вона вже витратила 8000 фунтів стерлінгів.

Андреа до та після змін своєї зовнішності

Тепер дівчина націлилася на новий рекорд. Андреа хоче ігнорувати занепокоєння лікарів щодо ін’єкцій їй в обличчя.

"Окрім найбільших губ у світі, я хочу мати ще й найбільші вилиці. Наразі мені зробили чотири ін’єкції гіалуронової кислоти в мої вилиці, але я зроблю ще дві" — говорить дівчина.

Планує і далі збільшувати губи

Також вона не збирається припиняти збільшення губ і вже запланувала кілька процедур для цього.

"Мої губи все ще недостатньо великі, і я хочу, щоб вони були набагато більшими, ніж зараз. Кожного місяця я буду отримувати більше філерів, але я навіть не можу порахувати, скільки грошей я витратила загалом. Скрізь є багато негативних коментарів про мене, і багато людей також не схвалюють моє нове збільшене підборіддя", — скаржиться майбутня рекордсменка.

Андреа відмовили в участі в шоу про побачення The Bachelor

Дівчина зізнається, що її зовнішній вигляд вплинув на її любовне життя і вона до цих пір не зустріла "кохання усього свого життя". Любителька бьюті-процедур каже, що їй відмовили в участі в хітовому шоу про побачення The Bachelor (аналог українського шоу "Холостяк" — ред.).

"Я дійсно хотіла взяти участь у шоу, тому що я могла б отримати більше популярності і, можливо, зустріти кохання…але мене розчарували. Та й цей сезон був досить невдалим, оскільки новий холостяк сказав, що йому не подобаються дівчата з великою кількістю естетичних втручань", — говорить Андреа.

На рахунку Андреа – вже понад 30 уколів у губи

Нагадаємо, що Фокус розповідав, кому не варто робити процедуру збільшення губ, і як правильно вибрати фахівця, щоб уникнути небажаних наслідків.

Раніше повідомлялося, що у Дніпрі жінка знепритомніла і перестала дихати після процедури кератинового випрямлення волосся. Її довелося реанімувати.