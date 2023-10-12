"Будинок із привидами": собача камера в Англії зафіксувала моторошну фігуру в капюшоні (фото)

Будинок у графстві Ланкашир був побудований 1888 року, нові мешканці вже з'ясували, хто тут жив раніше, і хто, можливо, не дуже радий їхньому переїзду.

Подружжя з міста Престон (графство Ланкашир) кажуть, що були вкрай здивовані, побачивши моторошну фігуру в капюшоні, що літала їхнім будинком і її зняла камера для собаки. Про це повідомляє The Mirror.

Вікторія Хепворт розповіла, що була налякана, коли минулого тижня, доглядаючи за чорним лабрадором Ківі своєї сестри, помітила на відеозаписі "дивну" людину на задньому плані. При цьому собака тікав із кімнати.

"Привид", знятий камерою

35-річна жінка разом зі своїм другом встановила у вітальні камеру з датчиком руху, щоб подивитися, як тварина поводиться ночами. Пара була вкрай перелякана: тварина тікала від дивної фігури о сьомій годині ранку.

За словами жінки, це було схоже на паранормальні явища. Вона також сказала, що були й інші причини для тривоги. Тепер вони вважають, що живуть у будинку з привидами.

Камера фіксує будь-які рухи — і незвичайна постать була першою, що вона зняла.

"Це справді дивно. Я б не сказала, що хтось із нас вірить у привидів, але схоже, що воно літає або нависає", — пояснила вона.

За її словами, те, що було на відео, нагадало про фільм "Паранормальне явище".

"Ми обидва з покоління мілленіалів, росли на цих фільмах", — розповіла вона про свого друга, який показав їй дивну фігуру на відео, а потім пішов на роботу і залишив на деякий час наодинці.

Одного дня вона також чула, що дворічний племінник, з яким вона прийшла в будинок, плакав уночі, а собака при цьому жалібно скиглив. Після цього жінка вирішила, що безумовно живе в будинку з привидами.

Жінка хоче переїхати, але поки не може знайти інше житло.

"У наші дні важко піднятися кар'єрними сходами, тож жебраки не можуть обирати, чи не так?" — зазначила вона.

Тепер пара намагається розібратися в тому, що саме зафіксувала "собача камера". Вивчає історію свого старого будинку, в якому в позаминулому столітті жили власники місцевої бавовняної фабрики.

Будинок був побудований 1888 року, з'ясували, хто тут жив раніше, і хто, можливо, не дуже радий переїзду нових мешканців.

"Ми не проводили жодних будівельних робіт або чогось, що могло б потурбувати, тож це абсолютно несподівано", — пояснила Вікторія.

Чорний лабрадор Ківі Те, що сталося, нагадало про фільм "Паранормальне явище"

Вона поділилася "моторошною" фотографією у Facebook з любителями паранормальних явищ.

Читачі запропонували перевірити відео камери дверного дзвінка, щоб з'ясувати, чи не гуляла фігура вулицею та, чи не намагалася проникнути в будинки інших.

Хтось зазначив, що у "привида" є тінь, і припустив, що це грабіжник.

Нагадаємо про місто з моторошним минулим. Намібійський Колманскоп колись був шахтарським містечком, що процвітало у пустелі Наміб.

Також повідомлялося, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі.