Місто з моторошним минулим: покинуті будинки в "забороненій зоні" засипає піском (фото)

Колись квітуче поселення швидко спорожніло після того, як у пустелі поруч зникли запаси викопних алмазів. З 2002 року близько 35 000 осіб на рік відвідують це місце, зупиняючись у прилеглому місті.

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Намібійське місто Колманскоп колись було квітучим шахтарським містечком у пустелі Наміб на півдні Африки. Тепер же пісок накопичується в покинутих будинках і безцільно носиться на вітрі напівзруйнованими дорогами.

Порожнє поселення розташоване в районі, відомому як "заборонена зона", і має мерзенну історію німецької колонізації, пригноблення і масового винищення корінного народу гереро. Під пісками в цій пустелі було знайдено алмази, і в якийсь момент на частку міста припадало близько 11% світового видобутку алмазів.

Пісок накопичується в покинутих будинках і безцільно носиться на вітрі напівзруйнованими дорогами Фото: Pinterest

До 1930-х років запаси корисних копалин у цьому районі було вичерпано, а після відкриття алмазних родовищ в інших місцях старателі стали виїжджати з неймовірною швидкістю, кидаючи свої будинки. До 1956 року місто повністю спорожніло.

Згодом піски, які нікому було прибрати, поступово стали заполоняти будівлі. У 2002 році приватна компанія Ghost Town Tours отримала право на експлуатацію пам'ятки як туристичного об'єкта. Близько 35 000 осіб на рік відвідують це місце, зупиняючись у прилеглому місті Людериц.

Близько 35 000 осіб на рік відвідують це місце Фото: Pinterest

Видання зазначає, що докладалися зусилля щодо обмеження кількості туристів. У 2010 році було опубліковано звіт, згідно з яким через велику кількість відвідувачів у поселенні, як і раніше, відбувається "помітна деградація".

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