"Хто ці люди": хлопця налякав моторошний знімок із незнайомцями, якого він не робив (фото)

На знімку зображені жінки, які займаються рукоділлям, яких він ніколи не бачив. Згідно зі словами чоловіка, він виявив цей кадр у хмарному сервісі для зберігання фотографій.

Хлопець знайшов на своєму телефоні знімок із незнайомцями, датований 2008 роком, хоча перший свій iPhone він купив через роки. Про це розповів користувач під ніком Stonker_Lonker, розмістивши на популярному форумі Reddit фотографію, на якій, за його словами, зображені незнайомі йому люди.

Автор повідомлення доклав фотографію до свого посту, датовану 22 листопада 2008 року. На знімку зображені жінки, які займаються рукоділлям. Згідно з його словами, він виявив цей кадр у хмарному сервісі для зберігання фотографій. У коментарях інші користувачі зізналися, що цей знімок викликав у них почуття страху.

"Цей iPhone з'явився в мене у 2012 році. Я поняття не маю, хто ці люди", — підписав хлопець "моторошну" фотографію.

Фото було датовано 22 листопада 2008 року Фото: Reddit

У розділі коментарів кілька користувачів висловили своє занепокоєння з приводу того, що вони побачили. Деякі люди були дійсно налякані.

"Вау, це моторошно і круто. Якби з незрозумілої причини їхні обличчя були б розмиті, то такий фільм жахів я б подивився", — написав один із них.

Особливо уважні користувачі форуму занепокоїлися здоров'ям однієї з жінок.

"Що сталося з блондинкою без ока в задньому кутку?" — висловилися вони.

Інші читачі спробували з'ясувати, як знімок міг опинитися у смартфоні хлопця за кілька років до його купівлі.

"Це може бути стокове фото, яке завантажується на iPhone після оновлення", — написав один із користувачів форуму.

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