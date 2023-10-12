Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
СвітФан

Почався хаос: "проклятий" портрет наводить страх на туристичну пам'ятку

Проклята картина, почався хаос, проклятий портрет, моторошні речі, двічі повертали, проклята річ, малюнок дівчинки
Фото: Kennedy News & Media | З картиною пов'язана ціла серія моторошних подій

Картина, написана невідомим художником, раніше вже двічі поверталася до благодійної крамниці. Зараз вона перебуває в кімнаті жахів і за словами її працівників, там відбуваються моторошні речі.

Related video

З "проклятою" картиною, що зображує молоду дівчину, пов'язана ціла серія моторошних подій. Усе почалося після того, як одна з туристичних визначних пам'яток Лондона вирішила придбати її як реквізит за 1600 фунтів стерлінгів. Про це пише Daily Star.

Важливо
Винні чаклуни: під час футбольного матчу блискавка вбила тільки гравців однієї команди

Співробітники одного з лондонських туристичних атракціонів London Bridge Experience вважають, що "проклята" картина із зображенням молодої дівчини може бути винна в низці казусів, з якими вони зіткнулися. Портрет придбали за 1600 фунтів стерлінгів як реквізит для кімнати жаху. І відтоді, за словами персоналу, почався хаос.

Видання зазначає, що на об'єкті вийшли з ладу камери та телевізори, перестав працювати Wifi. Технічні фахівці, викликані для усунення неполадок, не змогли знайти причину. Ба більше, у менеджера Джеймса Кіслінгбері зламалася машина, коли він їхав за картиною. У результаті він отримав травму ключиці.

Кімната жахів, атракціон, туристична визначна пам'ятка, тематичний парк, моторошна картина, проклята картина, постраждав персонал Fullscreen
London Bridge Experience
Фото: Shutterstock

Співробітниця Шеннон Фаган розповіла про те, як під час роботи помітила примарну фігуру в чорній спідниці.

"Ми шукали на eBay реквізит для нашого нового шоу і натрапили на цей портрет. Він ніби заманив Джеймса. Коли він зайшов у будинок попереднього власника, собака сказився, а на зворотному шляху в його машини почалися проблеми. Портрет у нас уже місяць, і відтоді, як ми розгорнули його і повісили на стіну, ситуація погіршилася", — розповіла вона.

Попри моторошні події, Шеннон заявила, що не планує викидати картину, а співробітники London Bridge Experience, вочевидь, звикли до незвичайної "активності".

Проклята картина, почався хаос, проклятий портрет, моторошні речі, двічі повертали, проклята річ, малюнок дівчинки Fullscreen
Картина, написана невідомим художником, раніше двічі поверталася в благодійний магазин
Фото: sliderulesyou/Twitter

Картина, написана невідомим художником, раніше двічі поверталася в благодійний магазин. Уперше її передали в магазин Hastings Advice Representation Centre у Сент-Леонардс-он-Сі (Східний Суссекс) разом із пачкою інших картин і рамок. Її купила жінка всього за 25 фунтів стерлінгів, але через два дні повернула, сказавши менеджеру магазину Стіву, що від неї "виходить якась аура". Чоловік знову виставив портрет на вітрину з написом "можливо, він проклятий". Потім його купила і повернула інша жінка, яка сказала, що "ніколи більше не хотіла б бачити цю прокляту річ".

Раніше Фокус повідомляв, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.

Також стало відомо, що чоловік зазирнув під ґанок свого будинку і втік від переляку. Він хотів дістати декоративні речі для Геловіна, але виявилося, що їх "захопили" небезпечні комахи.