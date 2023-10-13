Наводить жах на поселення: моторошний клоун надіслав зловісне послання поліції (фото)

Уперше про перші прояви терору людини в костюмі клоуна почали говорити 2 роки тому. Тоді він неодноразово заявляв, що не хоче "слави, популярності чи золота", кидаючи виклик поліції.

Клоун, який, імовірно, переслідує людей на вулицях, відправив місцевій поліції зловісне послання, в якому запропонував офіцерам вистежити його і зловити. Про це пише Daily Star.

Коул Деймос, так підписаний у Facebook клоун, який переслідує одне з британських сіл, розсилає зловісні повідомлення у своїх соціальних мережах, а місцеві жителі приходять у "жах".

Невідомий, одягнений як клоун Пеннівайз із класичного фільму жахів Стівена Кінга "ВОНО", схоже, переслідує мешканців на вулицях одного з шотландських сіл. Тепер він кидає виклик поліції Скелморлі, Північний Айршир, щоб її співробітники вистежили його.

Місцеві жителі заявляють, що його моторошна схожість із Пеннівайзом привела їх у "жах". Після галасу в соцмережах чоловік у моторошному костюмі клоуна залишив "повідомлення для ЗМІ".

"Так-так-так, я знову потрапив у новини. Чи повинен я посміхатися перед камерами своєю "огидною" посмішкою?" — написав він.

Клоун з'явився в селі ще 2021 року Фото: Cole Deimos/Facebook

Згідно з профілем на Facebook, Коул "навчався в школі клоунів" і живе в Скелморлі. Місцеві жителі тепер побоюються за свою безпеку, хоча стверджують, що клоун трохи боїться реакції на свої повідомлення. Сам клоун зазначив, що поліції Шотландії відомо про все.

Уперше про його повідомлення та перші прояви терору повідомив телеканал Sky News. Вважається, що клоун з'явився в селі ще 2021 року, неодноразово заявляючи, що не хоче "слави, популярності або золота".

"Ви думаєте, мені не все одно? Їм все одно доведеться спочатку зловити мене — і так, це сміливість. Вони прозвали мене "клоуном-вбивцею". Чому б тобі не залишити жарти мені. Єдине, що вмирає, це їхній авторитет. Цьому клоуну не потрібні ні слава, ні золото, ні популярність. Він просто хоче погратися в цьому так званому "сонному місті". Тож приходьте, приєднуйтесь і навчіться боятися клоуна Скелморлі", — говорив тоді чоловік у костюмі клоуна.

Клоун схожий на Пеннівайза з класичного фільму жахів Стівена Кінга "ВОНО" Фото: Cole Deimos/Facebook

Попри моторошний образ у Коула з'явилися навіть шанувальники в соцмережах.

"Обожнюю його щороку! Будь ласка, не зупиняйтеся!" — написав один із них.

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