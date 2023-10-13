Зголоднів: ведмідь зайшов у магазин і вкрав пакет із жувальними ведмедиками (відео)

На записі з камери відеоспостереження видно, як величезна тварина випадково забрела в магазин, пройшла повз стелажі з шоколадними батончиками, потім схопила в пащу пачку жувальних ведмедиків і втекла.

Джей і Карен деГоесбріанд обслуговують найрізноманітніших покупців у своїй крихітній крамничці Tipton Gas Bar на озері Ковічан у Ванкувері (Канада), але вони аж ніяк не очікували, що до числа їхніх клієнтів потрапить чорний ведмідь. Про це пише CBC News.

Інцидент на заправці на острові Ванкувер став лише одним із почастішалих випадків зіткнення з ведмедями в Британській Колумбії (Канада). На записі з камери відеоспостереження видно, як величезна тварина випадково забрела в магазин близько 06:30 ранку, пройшла повз стелажі з шоколадними батончиками, потім схопила в пащу упаковку жувальних ведмедиків за 70 центів і втекла, не заплативши.

"Містер Ведмідь потім вийшов на стоянку і з'їв усе", — сказав Джей, який у момент пограбування пив каву за прилавком.

За словами подружжя, ведмідь не виявляв жодної агресії, але зухвала крадіжка, вчинена волохатим злодюжкою, безсумнівно, справила на них враження.

"Я подумала, що це так здорово. Очевидно, що ведмідь дуже любить солодке", — сказала Карен.

Ведмідь вибіг на парковку і все з'їв Фото: Tipton Gas Bar

Інцидент на озері Ковіхан — лише один із частих випадків зіткнення з ведмедями по всій Британській Колумбії. За даними Служби охорони природи Британської Колумбії (COS), цього року відзначається велика кількість скарг на цих небезпечних тварин.

Лише в серпні до служби надійшло 5 963 звернення щодо чорних ведмедів, що майже вдвічі перевищує попередній максимум 2011 року — 2 366 звернень.

Лен Батлер, заступник начальника управління по роботі з провінціями, повідомив про кілька причин такого зростання.

"Я думаю, що в багатьох районах посуха вплинула на врожай ягід і природні джерела їжі, тож куди діватися ведмедям? На жаль, вони приходять у міські райони, де завжди багато неприродних атрактантів", — сказав він.

Раніше Фокус повідомляв, що власники кішок віддають перевагу товариству тварини, ніж своєму партнеру. Благодійна організація із захисту тварин провела дослідження, яке засвідчило, що багато людей шукають у домашній тварині ті самі риси, що й у коханій людині.

Також стало відомо, що собаку кинули на вулиці з сумкою іграшок і листом від господині. Тварина на прізвисько Малятко (Baby Girl) була прив'язана до пожежного гідранта, після чого її врятувало Гуманне товариство. Розв'язуючи сумного і розгубленого собаку, рятувальники виявили серед речей тварини несамовитий лист від її господаря.