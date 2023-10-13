Королівський пітон вкусив власницю за руку, переплутавши зі щуром (фото)

За словами власниці змії, вона вкусила її вперше, але, можливо, не востаннє. Тому жінка вирішила дізнатися думку інших.

Власниця великої рептилії розповіла, що її змія сприйняла руку за щура, і тому вкусила. Про це повідомляє Newsweek.

Міа, мешканка західної частини Вашингтона, тримає пітона на прізвисько Афродіта вже протягом п'яти років, і раніше подібних випадків не було.

Під час трапези паща Афродіти вчепилася в руку своєї господині. Імовірно, самка пітона вирішила, що перед нею щур.

"Це вперше, коли Афродіта мене вкусила — і, ймовірно, не востаннє, — тому я вирішила дізнатися думку інших, чи варто звертатися до лікаря, чи ні", — розповіла власниця хижої тварини в інтерв'ю журналістам.

За словами жінки, змія тримала її руку близько п'яти хвилин, після чого вона вирішила облити її холодною водою.

"Маленький демон. Але все одно люблю її", — зазначила власниця тварини.

Природне середовище проживання королівських пітонів — Західна і Центральна Африка. Але в США вони стали популярними домашніми тваринами. Відомі слухняним характером і порівняно невеликими розмірами — 1-1,5 м. Живуть вони близько 20-30 років.

У них відмітний візерунок із темних і світлих лусочок, коли тварина згорнута, то нагадує кулю. Ці тварини переважно м'ясоїдні, основна їхня їжа — дрібні гризуни.

Наслідки від укусу змії

За словами власниці, змія живе в неї з чотиримісячного віку. Зараз їй майже 6 років. Спочатку укус здавався не надто болючим. Але потім, коли тварина не хотіла відпускати руку, було вже досить боляче.

"Сильно кровоточило. Мені довелося лягти на підлогу, тримаючи її на руках, тому що від кількості крові, що витекла, у мене запаморочилася голова", — розповіла власниця пітона.

Але все ж тварина розтиснула хватку.

Інші власники пітонів повідомляли, що їх теж кусали.

"Одного разу подібне трапилося зі мною. Але вона швидко відпустила, добре, що мої людські пальці не мають смаку миші, яку вона унюхала", — йшлося в коментарі.

Нагадаємо, що метрова змія ковтає яйця в 3-4 рази більше, ніж її родичі.

Також повідомлялося, що паразит, який мешкає в пітонах, уперше проник у мозок людини.