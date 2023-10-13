Давня традиція: у ресторані подають їжу з соусом із банки, яку не мили 90 років (відео)

Традиція додавати соус до страв, не очищаючи горщика, дотримувалася трьома поколіннями з 1933 року, і нинішній господар упевнений, що це сприяло успіху сімейного бізнесу.

Популярний ресторан у Токіо (Японія) викликав суперечки в соцмережах, після того, як стало відомо, що працівники опускають свої смачнючі свинячі шампури в банку з соусом, яку не чистили майже 100 років. Про це пише Oddity Central.

Ресторан Abe-chan, розташований у токійському торговельному районі Азабу Дзюбан, нещодавно показали в популярному японському телешоу, де з'ясувалося, що одним із секретів його успіху є доволі сумнівна на вигляд банка, вкрита желатиновою масою.

Судячи з усього, це та сама місткість із соусом, у яку протягом останніх 90 років вмочують свинячі шампури, а темно-коричнева маса навколо неї — це соус, що витік і затвердів за десятиліття. За словами власника Abe-chan у третьому поколінні, за останні шість десятиліть банку жодного разу не чистили.

Замість того щоб щодня після закриття чистити місткість, персонал Abe-chan просто заливає залишки соусу, що тільки підсилює його аромат. Застигла маса навколо глиняного горщика — не найапетитніше видовище при замовленні вуличної їжі, але для власників закладу це скарб, виставлений на загальний огляд просто поруч із вугільним грилем.

Ролик про закусочну викликав великий резонанс у соцмережах Фото: скриншот/YouTube

Видання зазначає, що, Abe-chan був заснований 1933 року дідом нинішнього власника, і банка з соусом з'явилася ще в ті часи. Традиція додавати соус, не очищаючи місткість, дотримувалася всіма трьома поколіннями, і нинішній власник упевнений, що це сприяло успіху сімейного бізнесу.

Під час телепередачі експертам поставили запитання про потенційну гігієнічну небезпеку, і один із них сказав, що якщо соус досить довго піддається термічній обробці, то бактеріальне зараження не повинно становити жодної небезпеки.

Ролик про заклад викликав неабиякий резонанс у соцмережах, і якщо одні відвідувачі Abe-chan захищали заклад, стверджуючи, що їдять там уже багато років і ніколи не мали проблем зі здоров'ям через їжу, то інші заявляли, що деформована на вигляд банка з соусом є серйозною проблемою з погляду гігієни.

Наразі невідомо, як Abe-chan справляється з критикою своєї багаторічної традиції. Одні джерела стверджують, що власник вирішив продовжувати роботу у звичайному режимі, попри суперечки, інші кажуть, що він почистив банку вперше за 90 років.

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