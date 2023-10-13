За 560 км від дому: подружжя випадково відвезло із собою у відпустку сусідського кота (фото)

Сімейна пара протягом усієї поїздки не помічала пухнасту домашню тварину, яка пробралася до них у трейлер. Кіт на прізвисько Бонні дав про себе знати тільки після того, як подружжя сходило на вечерю у відпустці.

Джанет і Пол Аткінсон із Великої Британії виявили, що сусідський кіт проник до їхнього фургона і вирушив із ними у відпустку на відстань 563 км після того, як повернулися з вечері в новому місті. Про це пише Daily Star.

Подружжя покинуло Хорнкасл у Лінкольнширі (Англія), прямуючи на південь Девона, щоб насолодитися сонцем, піском і морем. Однак протягом усієї поїздки вони не помічали пухнасту домашню тварину, яка пробралася до них у трейлер.

Кіт на прізвисько Бонні в якийсь момент проник у машину, але про себе дав знати тільки після того, як подружжя повернулося з вечері в місцевому ресторані.

Дізнавшись, що тварина опинилася в їхньому фургоні, пара усвідомила, що сталося. Побоюючись, що Бонні може вибігти до їхнього повернення в рідне місто, вони вирішили організувати йому свою власну невелику відпустку. Відтоді Бонні насолоджувався проживанням у місцевій благодійній організації "Тварини в біді". Повідомляється, що за твариною добре доглядали під час їхньої відсутності.

"Ми одразу ж упізнали цього кота. Я сфотографувала його і виклала фотографію в нашу місцеву громадську групу. Ми дізналися, що кіт на прізвисько Бонні належить нашій сусідці Стефані. Ми не думали, що зможемо тримати Бонні в трейлері весь тиждень, тому наступного дня я обдзвонила всі місцеві розплідники, щоб знайти для нього безпечне місце на тиждень. Але жоден із них не зміг узяти його до себе, оскільки в нього не було останніх щеплень. На щастя, коли я зателефонувала в організацію "Тварини в біді", вони змогли прийняти його", — розповіла про ситуацію Джанет.

Бонні разом із парою повернувся додому і був повернутий своїй господині Фото: SWNS

Бонні разом із парою повернувся до Лінкольншира і був повернутий додому до своєї господині в цілості й схоронності.

"Ми думаємо, що Бонні дуже добре відпочив у Девоні. Напевно, він насолоджувався тишею і спокоєм далеко від собак. Коли він повернувся додому, то насамперед привітався з іншим котом, Клайдом, а потім вирушив перевірити, чи все в його королівстві так, як він залишив. Після цього він повернувся і ліг спати, виглядаючи дуже задоволеним собою. У нього були канікули, хоча в нас їх не було. Він чудово влаштувався на новому місці, і ми дуже раді, що він повернувся", — розповіла його господиня, Стефані.

Раніше Фокус повідомляв, що власники кішок віддають перевагу товариству тварини, ніж своєму партнеру. Благодійна організація із захисту тварин провела дослідження, яке засвідчило, що багато людей шукають у домашній тварині ті самі риси, що й у коханій людині.

Також стало відомо, що собаку кинули на вулиці з сумкою іграшок і листом від господині. Тварина на прізвисько Малятко (Baby Girl) була прив'язана до пожежного гідранта, після чого її врятувало Гуманне товариство. Розв'язуючи сумного і розгубленого собаку, рятувальники виявили серед речей тварини несамовитий лист від її господаря.