"800 тисяч мерців" вторгнуться в місто: у Британії бояться початку зомбі-апокаліпсиса

Фахівці хотіли з'ясувати, які міста постраждають найбільше, якщо на Велику Британію нападе армія зомбі.

Лідс стане першим британським містом, яке захопить нежить, якщо люди зіткнуться з жахливим зомбі-апокаліпсисом. Про це пише Daily Star.

Потенційні 811 422 похованих мерців у Лідсі роблять його найнебезпечнішим містом Великої Британії, якщо зомбі з'являться з-під землі й захоплять країну під час початку апокаліпсиса.

У місті, розташованому в Західному Йоркширі, порівняно з його населенням, так багато кладовищ і могил, що це призведе до появи тисяч зомбі. Саме Лідс стане першим містом, яке "захоплять" ходячі мерці. Дослідники виявили, що в ньому є 149 кладовищ, що є одним із найвищих показників у Великій Британії, і на них може з'явитися близько 811 422 зомбі.

Острови Скіллі, розташовані біля узбережжя Корнуолла, стали б найбезпечнішим притулком у Великій Британії: на семи кладовищах з'явилося б лише 98 зомбі. Таку інформацію повідомили аналітики букмекерського сайту Rant Casino.

Фахівці хотіли з'ясувати, які міста постраждають найбільше, якщо на Британію нападе армія зомбі, подібна до тієї, що була в популярному телесеріалі "Останні з нас" з Педро Паскалем у головній ролі. Вони проаналізували загальну кількість цвинтарів у 363 містах Великої Британії та порівняли їх із щільністю населення і щільністю кладовищ, щоб визначити, скільки зомбі блукатиме вулицями.

Зомбі в популярному телесеріалі "Останні з нас" Фото: HBO

"Ми були шоковані отриманими результатами. Якщо ви хочете вижити під час апокаліпсиса, ми радимо переконатися, що ви не живете в місті або поруч із ним, де багато кладовищ", — розповіла прессекретарка Лора О'Браєн.

Другим за небезпекою став Манчестер, де на 36 цвинтарях було виявлено 769 911 зомбі, третім — Ліверпуль із 469 768 зомбі на 63 цвинтарях.

Найбезпечнішим місцем на материковій частині Великої Британії виявилося місто Стівенейдж у графстві Гартфордшир: лише чотири кладовища і всього 241 очікуваний зомбі.

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