Варто боятися: 5 страшних трагедій, які сталися в п'ятницю 13-го (фото)

Упродовж усієї історії людства в п'ятницю 13-го траплялося безліч трагічних випадків, які тільки зміцнили віру в те, що саме цей день є найнещасливішим у році.

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П'ятниця 13-го асоціюється у багатьох з моторошними подіями, і, можливо, не дарма. Моторошні випадки, про які ми згадаємо і які трапилися цього фатального дня, можуть змусити людей повірити в темне минуле цієї дати. Про це пише Daily Star.

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Почався хаос: "проклятий" портрет наводить страх на туристичну пам'ятку

П'ятницю 13-те багато хто називає найнещасливішим днем у році. Деякі люди взагалі уникають виходити з дому в цей день. А страх перед цією календарною датою настільки поширений, що для його позначення був придуманий термін — параскеведекатріафобія. Вважається, що забобони беруть свій початок у біблійні часи, коли 13 апостолів були присутні на Таємній вечері за день до смерті Ісуса у Страсну п'ятницю. Упродовж усієї історії людства в п'ятницю 13-го траплялися трагічні випадки, які тільки зміцнили віру в те, що саме цей день є найнещасливішим у році.

Затоплення судна Costa Concordia

13 січня 2012 року лайнер Costa Concordia зіткнувся зі скелею біля узбережжя Італії, внаслідок чого в корпусі судна утворилася 70-метрова пробоїна.

Унаслідок катастрофи загинули 32 пасажири та члени екіпажу Фото: Guardia di Finanza press office

Круїзний лайнер, на борту якого на той момент перебувало понад 4 000 осіб, перекинувся на правий борт і почав тонути.

Унаслідок катастрофи загинули 32 пасажири та члени екіпажу.

Авіакатастрофа збірної Уругваю з регбі

У п'ятницю 13-го числа відбувається величезна кількість авіакатастроф, і багато хто взагалі уникає подорожувати в цю календарну дату.

Один із найвідоміших прикладів стався 13 жовтня 1972 року. Рейс 571 перевозив уругвайську команду з регбі, коли він врізався в гори Андрес.

Після дивовижних 72 днів, проведених на льодовику, 23 грудня 16 осіб було врятовано Фото: roaring 20s

З 45 пасажирів вижили 28 осіб. І в наступні дні вони робили все можливе, щоб вижити в умовах низьких температур.

Вони ховалися в залишках фюзеляжу літака і навіть були змушені харчуватися плоттю загиблих пасажирів, щоб залишитися в живих. Після дивовижних 72 днів, проведених на льодовику, 23 грудня 16 осіб було врятовано.

Убивство Кітті Дженовезе

Чи чули ви коли-небудь про ефект випадкового свідка? Цей вислів було придумано саме після цього тривожного випадку.

13 березня 1964 року Кітті Дженовезе жорстоко зарізав і зґвалтував незнайомець, люди були вражені, але здебільшого через іншу причину.

Свідками нападу, що тривав понад 30 хвилин, стали щонайменше 38 осіб, які проходили повз у п'ятницю 13-го. Але замість того, щоб зателефонувати в поліцію або покликати на допомогу, вони закрили на це очі.

Свідками нападу, що тривав понад 30 хвилин, стали щонайменше 38 осіб Фото: NY Daily News

Тепер цей вислів використовується для опису того, що люди рідше пропонують допомогу жертвам, коли ті перебувають у небезпеці.

Букінгемський палац зазнав бомбардування під час Другої світової війни

13 вересня 1940 року, під час "бліцкригу" Другої світової війни, нацисти скинули п'ять бомб на Букінгемський палац. Вони влучили в головну будівлю та її каплицю, коли королева Єлизавета і король Георг VI пили чай у королівській резиденції.

Нацисти скинули п'ять бомб на Букінгемський палац Фото: HULTON ARCHIVE

Три людини дістали поранення в цій лондонській пам'ятці, одна з них — смертельні.

Пропажа військового літака

Шведський літак DC-3 зник 13 червня 1952 року під час польоту над Балтійським морем. На борту літака, який, як стверджував шведський уряд, був навчальним, перебували вісім осіб.

Пізніше вважалося, що літак був збитий Радянським Союзом під час холодної війни. А через майже 40 років після зникнення літака шведська влада визнала, що це був літак-шпигун.

Через майже 40 років після зникнення літака шведська влада визнала, що це був літак-шпигун Фото: Wikipedia

Уламки літака було знайдено 2003 року на дні Балтійського моря.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.

Також стало відомо, що чоловік зазирнув під ґанок свого будинку і втік від переляку. Він хотів дістати декоративні речі для Гелловіна, але виявилося, що їх "захопили" небезпечні комахи.