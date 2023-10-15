"Передбачав смерть": кіт притискався до людей в останні хвилини їхнього життя (фото)

Спочатку лікарі не помітили зв'язку тварини з людьми, але після 25 різних інцидентів вони почали підозрювати, що вона може виявити те, що не можуть виявити фахівці.

У США кіт, який "пророкує смерть", завжди притискається до постояльців будинку для літніх людей у штаті Род-Айленд безпосередньо перед їхньою смертю. Про це пише Daily Star.

За словами лікарів одного з пансіонатів, кіт на прізвисько Оскар успішно передбачив понад 100 смертей, стаючи дуже ласкавим до пацієнтів за кілька годин до їхнього відходу з життя.

Багато людей вірять, що тварини володіють шостим чуттям, якого так не вистачає людині, а дехто вважає, що вони навіть можуть передбачати смерть. Один кіт, який жив у будинку для літніх людей, прославився тим, що нібито відчував, коли його постояльці підуть із життя. Оскара прийняли в будинок для літніх людей у штаті Род-Айленд у 2005 році, щоб втішати його мешканців.

Співробітники швидко помітили, що кіт любить залишатися на самоті більшу частину часу. Коли він згортався калачиком поруч із кимось із постояльців, цей пацієнт помирав через кілька годин. Спочатку лікарі не встановили взаємозв'язку, але після 25 різних інцидентів вони почали підозрювати, що тварина може виявити те, що не можуть виявити вони.

Персонал говорив, що кіт приходить до пацієнта в останні дві години його життя, тому вони стали використовувати рухи Оскара як попередження і дзвонити родичам пацієнтів, щоб дати їм можливість прийти та попрощатися.

Оскара прийняли в будинок для людей похилого віку в штаті Род-Айленд у 2005 році Фото: колаж Фокус

Доктор Девід Доса написав статтю для New England Journal of Medicine, в якій перевірив гіпотезу про те, що кіт може визначати, хто зі смертельно хворих пацієнтів помре наступним. Він вважав, що Оскар відчуває біохімічні зміни в організмі пацієнтів. Інші експерти вважають, що тварина вловлювала відсутність руху у мешканців або виявляла ранні стадії запаху, що видається при смерті.

"Спочатку Оскар був дуже полохливим котом. Він не хотів виходити на вулицю. Він тримався осібно. Часто його можна було знайти в коморі або під ліжком, і тільки коли людина була близька до смерті, кіт виходив на світло. Він — справжнє диво", — розповідав Девід.

Станом на 2015 рік, за словами доктора Доса, Оскар успішно передбачив понад 100 смертей. Кіт помер у віці 17 років 22 лютого 2022 року після нетривалої хвороби

Раніше Фокус повідомляв, що власники кішок віддають перевагу товариству тварини, ніж своєму партнеру. Благодійна організація із захисту тварин провела дослідження, яке засвідчило, що багато людей шукають у домашній тварині ті самі риси, що й у коханій людині.

Також стало відомо, що собаку кинули на вулиці з сумкою іграшок і листом від господині. Тварина на прізвисько Малятко (Baby Girl) була прив'язана до пожежного гідранта, після чого її врятувало Гуманне товариство. Розв'язуючи сумного і розгубленого собаку, рятувальники виявили серед речей тварини несамовитий лист від її господаря.