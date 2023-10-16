Весільний стіл за $200: у Канаді наречена здивувала гостей фастфудом із McDonald's (відео)

Жителі провінції Квебек вирішили заощадити на весіллі. Згідно з підрахунками, середня вартість весілля в сусідніх із Канадою Сполучених Штатах у 2022 році обходилася приблизно в 30 тис. доларів.

Наречена з Канади вирішила здивувати запрошених на своє весілля, запропонувавши страви з McDonald's загальною вартістю в кілька сотень доларів. Про це користувачка stephanie.arielle розповіла в опублікованому в TikTok відео.

Стефані Аріель разом зі своїм нареченим запропонували гостям в одному з міст канадської провінції Квебек весільний стіл з гамбургерами, картоплею фрі та наггетсами з "Макдональдса" як нічний перекус біля танцмайданчика.

Аріель, ймовірно, була рада зекономленим грошам, оскільки весь вечір обійшовся в трохи більше ніж 200 доларів.

"У нас було 75 гостей, ми замовили 100 курячих нагетсів, 25 курчат [курячий бургер], 25 чизбургерів і 50 картоплин фрі", — розповіла вона журналістам.

В Аріель з'являться і послідовники, яким теж хотілося б заощадити на весіллі

Середня вартість весілля в США у 2022 році обходилася приблизно в 30 тис. доларів, згідно з підрахунками сайту з планування весіль The Knot. Судячи з усього, в Аріель з'являться і послідовники, яким теж хотілося б заощадити.

Але дівчина каже, що справа не тільки в економії. За її словами, фастфуд був її улюбленим "шкідливим задоволенням".

"Ми знаємо, що кожен любить гамбургер або кілька наггетсів, якщо трохи випити", — розповіла вона, додавши, що в цьому виборі також є й елемент ностальгії за шкільними роками.

Несподіваний фуршет із "Макдональдса" все ж сподобався друзям.

"Наші гості спочатку злякалися, коли побачили вхід у McDonald's, — сказала Аріель. — Потім натовп буквально потягнуло до столу".

Ідея сподобалася багатьом, відео в TikTok набрало майже 3 млн переглядів.

"Я не п'ю, але картопля фрі з "Макдональдса" як закуска звучить чудово", — написав один користувач.

Інший сказав, що збирається зробити на своєму весіллі те саме.

Нагадаємо, що в Португалії відбулося перше королівське весілля за 25 років і церемонія, що вражає, в палаці Мафра для Інфанти Марії Франциски.

Також повідомлялося, що Фанати Тейлор Свіфт влаштували хаос на весіллі Маргарет Куеллі. Весілля актриси, на яке з'їхалися її відомі друзі, стало одним із головних світських заходів минулого літа.