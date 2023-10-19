Чоловік прикидався манекеном, щоб обкрадати магазини і об'їдати кафе (фото)

Спершу чоловік "замирав" на вітрині, а коли торгово-розважальний центр зачинявся, займався крадіжками товарів та їжі.

У Варшаві затримали 22-річного хлопця, який прикидався манекеном. Він обкрадав крамниці торговельного центру поки його не помітила служба безпеки. Про це повідомляє сайт варшавської поліції.

Молодий чоловік гуляв ТРЦ, а коли той мав зачинитися, забрався на вітрину і застиг там з сумкою в руках, наче манекен. Вистоявши так потрібний час, хлопець спустився і пішов на "полювання". Спершу він перекусив у одному з кафе, а далі забрав ювелірні прикраси в місцевій крамничці. Після крадіжки він знову підкріпився в тому самому кафе.

Хлопець захопився своєю витівкою, що наступного дня також продовжив вчиняти крадіжки. Після того, як він постояв "манекеном" він перекусив у кафе торгово-розважального центру. Далі він попрямував до крамниці одягу, де у примірочній "обміняв" свій старий одяг на новий дизайнерський, а після зміни іміджу знову поїв досхочу у барі.

Цього разу йому не пощастило, оскільки "непроханого гостя" помітили та схопили співробітники служби безпеки і викликали поліцію.

Встановлено, що 22-річний хлопець також обкрадав квартири місцевих жителів та вчиняв крадіжки в іншій галереї, де після її закриття забрав гроші з кількох кас та намагався викрасти інші речі.

Співробітники відділу боротьби з майновими злочинами вже висунули 22-річному хлопцю звинувачення у крадіжці зі зломом. За клопотанням прокуратури суд постановив тимчасово заарештувати його на 3 місяці. За ці злочини йому "світить" до 10 років позбавлення волі.

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