"Випустила газ": дівчина зганьбилася в соцмережах через "жарти природи" (фото)

Ручама Даргенсон виставила відео в мережу, на якому вона купається в грязьовій ванні, а позаду неї лопається вулканічна бульбашка.

26-річна Ручама Даргенсон, яка приймала грязьову ванну, жахнулася після того, як позаду неї лопнула вулканічна бульбашка, створюючи враження, ніби вона "випустила газ". Про це повідомило видання Мirror.

Ручама була у відпустці, святкуючи свій день народження зі своєю 25-річною сестрою Катіаною Даргенсон і 15-річними друзями, коли стався інцидент. Вона позувала на відео і раптово стала виглядати переляканою, коли прямо позаду неї з'являється велика бульбашка.

"Мене підставили, але, на щастя, ніхто не подумав, що я винна в цьому", — сказала дівчина.

Відео набрало понад 320 000 переглядів, і багато коментарів звинувачували Ручаму в тому, що вона "випустила газ".

"Мені шість чи сім разів надсилали відео друзі, які отримували його від інших людей. Це не те, до чого варто ставитися серйозно. Я просто рада, що ми можемо розсмішити людей", — прокоментувала свою популярність Ручама.

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Також стало відомо, що прозваний "грецьким Діснейлендом" замок засипає сміттям. Будівля є занедбаною, але колись вона була справжньою фортецею з численними коридорами, кімнатами, арками, обладунками та підвалами.