Лише справжній детектив може знайти людину за 5 секунд на загадковій оптичній ілюзії (фото)

У тюремній камері десь ховається ув'язнений. І він перебуває в несподіваному місці.

На цьому зображенні, яке є оптичною ілюзією, у тюремній камері від охоронця ховається ув'язнений. Але тільки справжній детектив зможе знайти його всього за 5 секунд. Він знаходиться в несподіваному місці, але чи зможете ви його виявити? Таку загадку пропонує розгадати видання Mirror .

Оптичні ілюзії — це зображення, які дійсно кидають виклик нашим когнітивним здібностям. Їх цікаво розглядати в пошуках прихованих елементів і це дуже гарне тренування для мозку. На цій оптичній ілюзії вам потрібно відшукати ув'язненого, який сховався в тюремній камері від наглядача. Але є одна проблема.

Ця проблема полягає в тому, що у вас є лише 5 секунд, щоб знайти цю людину. Вважається, що за цей час людина може це зробити, якщо йдеться саме про це зображення. Якщо ви зможете знайти ув'язненого в тюремній камері за 5 секунд, то значить ви справжній детектив і ваш мозок працює дуже добре. Отже, уважно подивіться на зображення.

На цьому зображенні, яке є оптичною ілюзією, у тюремній камері від охоронця ховається ув'язнений Фото: Pinterest

Тут показано тюремну камеру, у ній перебуває наглядач, який намагається зрозуміти, куди зник ув'язнений. Він дивиться на ґрати на вікні і бачить, що вони зламані. Отже, ув'язнений, найімовірніше, втік із камери через вікно, але чи так це насправді? Ні, ця людина все ще ховається в камері в дуже несподіваному місці. Так само він?

Якщо вам не вдалося через 5 секунд знайти ув'язненого в камері, це не означає, що його тут немає. Він сховався, тому продовжуйте шукати, навіть незважаючи на те, що визначений час минув. Вважається, що якщо дуже уважно подивитися на всі зображення, які залишають це зображення, дуже уважно, то ув'язненого все ж таки можна знайти дуже швидко. Можна на деякий час відвести погляд, а потім подивитися на оптичну ілюзію знову і відповідь на загадку має з'явитися. Якщо ж вам не терпиться дізнатися, де ховається ця людина, то відповідь знаходиться нижче.

Якщо вам не вдалося через 5 секунд знайти ув'язненого в камері, це не означає, що його тут немає Фото: Pinterest

Отже, чи могли ви подумати, що ув'язнений ховається саме тут? Звісно, якщо перевернути зображення, то відповідь стане більш очевидною, хоча це не завжди працює.

Фокус уже писав про те, як відома оптична ілюзія змушує людей бачити чорну діру, яка росте. Ця ілюзія дуже добре обманює мозок людини.

Також Фокус писав про ще одну оптичну ілюзію, секрет якої можуть розкрити тільки найзоркіші люди. На цьому зображенні потрібно відшукати добре замасковану цифру.