300 партнерів за рік: австралійка зізналася, що надає їй сили (фото)

Енні Найт знайомиться з партнерами в додатку OnlyFans і заробляє 1000 австралійських доларів на день. Єдине, що засмучує її — активний тролінг у соцмережах.

Австралійка Енні Найт зізналася, що відчула себе сильнішою після того, як переспала з 300 партнерами за рік. Про це повідомляє The Mirror.

Зірка OnlyFans сказала, що знаходить це "кумедним і захопливим" і стверджує, що спокійно переспала б із п'ятьма чоловіками протягом доби.

"Секс змушує мене почуватися добре. Він призначений для того, щоб ви почувалися добре. Це просто весело і захоплююче. Це брудно; чим брудніший секс, тим краще", — відверто розповіла вона на шоу "Кайлі і Джекі О" австралійської радіостанції 2DayFM.

Названа сексуально найактивнішою жінкою Австралії, 26-річна Найт розповіла, що знайомиться із партнерами завдяки співпраці з додатком OnlyFans і заробляє 1000 австралійських доларів (520 фунтів стерлінгів) на день.

Енні Найт названа сексуально найактивнішою австралійкою Фото: Скриншот Енні Найт запевняє, що має солідний дохід від свого захоплення Фото: Скриншот

Водночас компанія, де працювала дівчина, звільнила її з маркетингової служби, коли дізналася про її незвичайний підробіток.

"Я якоюсь мірою рада, що (була звільнена. — Ред.), тепер я набагато щасливіша і маю набагато більше свободи", — сказала Енні.

Єдине, через що засмучується "зірка" додатка для знайомств, — це тролінг у соцмережах, з яким вона стикається повсюдно, хоча і входить до числа найкращих авторів на платформі контенту для дорослих, а її річний дохід вражає.

"Єдине, що відстійно в роботі OnlyFans, — це вся ненависть, яку ви отримуєте в інтернеті із соціальних мереж", — підкреслила австралійка.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Канаді 56-річний чоловік, батько чотирьох дітей, перетворив свій будинок на секс-музей. Він зібрав колекцію з десяти тисяч вінтажних іграшок і ляльок. Вартість усіх експонатів він оцінив у понад 44 тисячі доларів.

Раніше повідомлялося, що компанія Lovense створила першу секс-іграшку зі штучним інтелектом, яка отримала назву Advanced Lovense ChatGPT Pleasure Companion. Вона дає змогу створювати еротичні історії на основі обраної теми в мобільному застосунку.

Крім того, Фокус розповідав, що в Колумбії Паола Флорес заявила, як понад 20 років займалася сексом із привидом.