"Залишитеся назавжди": британці розповіли про плюси життя в "ізольованому" селі (фото)

Мешканці села та його околиць зазвичай спілкуються лише з Мей Фокс, яка володіє магазином May Stocks. Усе розташоване біля одного відрізка дороги, вздовж якого стоять фермерські та сучасні будинки людей, а також один паб.

Блекшоу-Хед, ізольоване село у Великій Британії, де під час штормів відключають електрику. Місцеві жителі називають це місце, тим де можна "залишитися назавжди", якщо люди переживуть свою першу зиму. Про це пише Yorkshire Live.

Село Блекшоу-Хед, розташоване між Хебден-Брідж і Тодморден у Ланкаширі, — це місце мрії для тих, хто шукає спокійного життя. Воно приваблює любителів піших прогулянок і туристів і може похвалитися приголомшливими краєвидами.

Жителі села і його околиць зазвичай спілкуються тільки з Мей Фокс, яка володіє магазином May Stocks. Блекшоу-Хед — це всього лише один відрізок дороги, уздовж якого стоять як традиційні фермерські будинки, так і більш сучасні, а також один паб. Згідно з переписом 2001 року, в поселенні проживало 935 осіб, а за переписом 2011 року кількість збільшилася до 992 осіб.

"Якщо ви зможете пережити тут першу зиму, то залишитеся назавжди", — заявив 43-річний місцевий житель Скотт Блейклі.

Магазин травневих акцій Фото: Yorkshire Live

21-річна Ханна Шелдон живе в цьому ізольованому селі з чотирирічного віку.

"Більшість людей кажуть, що ми живемо в "бульбашці". Це дивовижне місце для життя, тут так спокійно і тихо на природі. Тут дивовижне товариство, усі одне одного знають, усі такі добрі та чуйні. Тут багато маршрутів для бігу і прогулянок, ми знаходимося недалеко від Бернлі, Галіфакса або Рочдейла, якщо нам потрібні магазини, а до Тодмордена всього п'ять хвилин їзди. У цих місцях є все, що нам потрібно, тож боротьби за зручності немає", — розповіла вона.

Уздовж дороги стоять як традиційні фермерські будинки, так і більш сучасні Фото: Yorkshire Live

Шкільна вчителька Ханна вважає, що тих, хто переїжджає в цей район, зупиняє ізоляція.

"Коли я росла, я іноді почувалася ізольованою, мені було важко зустрічатися з друзями. Громадський транспорт тут не дуже розвинений, є тільки один автобусний маршрут до Хебден Брідж", — додала британка.

Раніше Фокус повідомляв, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.

Також стало відомо, що чоловік зазирнув під ґанок свого будинку і втік від переляку. Він хотів дістати декоративні речі для Гелловіна, але виявилося, що їх "захопили" небезпечні комахи.