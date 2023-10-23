"Він не брехав": "мандрівник у часі" зробив низку передбачень, що шокують (відео)

Про Адама Архона вперше заговорили у 2019 році, саме тоді його історія привернула увагу громадськості. Чоловік заявив, що він мандрівник у часі з 2045 року і навіть пройшов перевірку на детекторі брехні.

Людина, яка стверджує, що він мандрівник у часі, розповіла, коли люди вступлять у контакт з інопланетянами та зробила низку передбачень, які навіть лякають. Про цей випадок згадав і поміркував блогер Ебрахім Аббас (ebrahim_ka) у своєму ролику в TikTok. Відео стало вірусним і швидко набрало понад 2,8 млн переглядів.

Про Адама Архона вперше заговорили у 2019 році, саме тоді його історія привернула увагу громадськості. Людина, яка стверджує, що вона є мандрівником у часі, розповіла, хто стане президентом США у 2045 році, коли інопланетяни приземляться на Землю та ще низку інших передбачень. Чоловік розповів, що побував у 2045 році та знає багато про майбутнє.

У відеоролику, який нещодавно став полярним у TikTok, Архон розповів, що люди можуть очікувати на візит інопланетян менш ніж через п'ять років.

"Це правда, що прибульці справді висадилися на Землю в серпні 2028 року. Насправді ми знали про існування інопланетян і до 2028 року, але тільки тоді це стало надбанням громадськості", — говорив самопроголошений мандрівник у часі.

Архон також зробив кілька інших передбачень, у тому числі про те, що з 2030 року світ керуватиметься єдиним законом.

"Усі країни світу об'єднаються в одну супернацію", — заявляв Архон.

Щоб зробити пророцтва ще більш страшними, самопроголошений мандрівник у часі робить свої передбачення, бувши підключеним до детектора брехні, і, як повідомляється, поліграф підтверджує, що все, що він сказав, — правда.

Блогер Ебрахім Аббас виступив у подкасті Cancellable і розповів про цей випадок.

"Він не брехав. Він давав дуже швидкі відповіді. Інтерв'юер ставив йому питання і він відразу ж впевнено відповідав. Жодної брехні не виявлено", — сказав він.

Однак не всі були такі впевнені у твердженнях Архона.

"Детектори брехні працюють, якщо людина вірить у те, що це правда", — написав один із користувачів соцмережі, коментуючи ролик.

Раніше Фокус повідомляв, що "мандрівницю в часі" помітили зі смартфоном у руках. Жінка нібито розмовляє мобільним телефоном за кілька десятиліть до того, як ця технологія була винайдена.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" назвав дати найбільших стихійних лих. Він сказав, що наступного року може статися кілька екологічних катастроф, внаслідок чого 2023 та 2024 роки стануть "найгіршими в історії за погодними умовами".