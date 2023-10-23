Побувала у 108 країнах світу: жінка прожила половину свого життя на круїзних лайнерах (відео)

Крістін Кестелоо розповіла, що вона не заправляє постіль, не прибирає, не пере і не платить за їжу та звичайні побутові послуги. Жінка відвідала 108 країн світу, але не планує на цьому зупинятися.

Жінка, яка прожила на круїзних лайнерах понад 10 років, заявила, що є дві речі, які їй заборонено робити на борту. Про це пише Newsweek.

Уявіть собі, що вам не потрібно платити за їжу і житло, готувати, прибирати й прати, а щодня прокидатися в іншій частині світу. Занадто добре, щоб бути правдою? Однак одна жінка змогла жити таким життям, подорожуючи "безплатно" як "дружина на борту" круїзного лайнера. Крістін Кестелоо, колишній директор круїзної компанії, розповіла, що живе на круїзних лайнерах "час від часу" з 2012 року. Торік у статті для Insider вона розповіла, що зазвичай проводить на судні половину року.

Жінка також повідомила, що 2020 року через пандемію COVID-19 втратила роботу в круїзному бізнесі, але продовжувала жити на кораблях, оскільки її чоловік працював головним інженером у компанії Holland America.

"Тому 2021 року я почала подорожувати як дружина на борту разом із чоловіком, і ми перебуваємо на кораблі три місяці, а потім три місяці на суші", — розповіла 42-річна Кестелоо, додавши, що останнім часом подружжя жило на круїзному лайнері Koningsdam компанії Holland America.

У своєму акаунті в TikTok вона опублікувала кілька відеороликів з борту круїзного лайнера, що розповідають про її життя протягом 77 днів, проведених на судні. Вона повідомила про те, що можна і чого не можна робити на кораблі.

Жінка подорожує безплатно

У вірусному ролику Кестелоо розповіла, що їй не треба платити за її перебування на борту лайнера.

За її словами, вона не заправляє постіль, не прибирає, не пере і не платить за їжу та звичайні побутові послуги. Хоча харчування на борту безплатне, вона оплачує 50% вартості газованої води та інших напоїв. Крім того, вона отримує знижку на доступ в інтернет, а також на відвідування магазинів і спа-центрів на кораблі.

Жінка живе на круїзних лайнерах "час від часу" з 2012 року Фото: newsweek

Жінка розповіла, що як "дружина на борту" судна вона має доступ до зручностей екіпажу, включно з баром, тренажерним залом і основними приміщеннями екіпажу. Їй також дозволено користуватися всіма зручностями для гостей, наприклад, басейном. Однак вона обов'язково поступається своїм місцем, якщо хтось із гостей чекає, щоб отримати доступ.

"Це просто правильно", — сказала вона у своєму останньому ролику.

Що жінці заборонено робити, живучи на круїзному судні

За словами Кестелоо, вона може робити "майже все", що можуть робити гості та члени екіпажу, за винятком деяких речей, наприклад, азартних ігор.

В одному з відеороликів вона розповіла, що не може "грати від душі" на ігрових автоматах у казино, "бо це матиме дивний вигляд", якщо вона, як дружина головного інженера, виграє великий джекпот.

Кестелоо також не може зійти з корабля одночасно з іншими гостями. У відеоролику вона пояснила, що під час посадки на круїзний лайнер члени екіпажу зазвичай можуть покинути судно приблизно через годину після гостей.

"Найбожевільніше", що жінка бачила в круїзі

Найбільш "божевільний" випадок, який Кестелоо спостерігала на кораблі, стався в березні 2020 року, коли вона ще працювала. Тоді "щойно було оголошено, що в усьому світі практично все закривається" у зв'язку з пандемією COVID-19.

"У той момент я побачила, як змінилися характери понад 2500 гостей. На круїзних лайнерах чутки між гостями поширюються дуже швидко… Ті, хто вірить у будь-яку теорію змови, швидко перестають слідувати вказівкам і занадто гостро реагують на те, що відбувається. Я й уявити собі не могла, що з того дня ми плистимемо без гостей на кораблі понад рік, і я перебуватиму на борту 55 днів, не маючи можливості, як моряк, просто зійти у своїй країні — Сполучених Штатах Америки", — зазначила вона.

Жінка може робити все що і персонал круїзного лайнера Фото: Соцмережi

Вона згадує, що на борту було всього вісім американців. Їм не дозволили зійти з корабля, коли він пришвартувався в Лос-Анджелесі.

"Саме тоді я зрозуміла, що, хоча я і є власницею паспорта Сполучених Штатів Америки, насамперед я моряк. Мені всього 42 роки, і в мене ще є кілька місць, які я хотіла б побачити, хоча я відвідала 108 країн", — додала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що обурена рахунком у ресторані туристка викликала поліцію. Жінка звернулася до правоохоронних органів, заявивши, що їх не поінформували про вартість страви.

Також стало відомо, що туристка замовила лобстера за $200 і зробила несподіваний вчинок. Відвідувачі були приголомшені, коли жінка звільнила ракоподібне, перш ніж воно було приготовлено кухарями відомого ресторану на Середземному морі.