Швеція показала кумедну рекламу, щоб її не плутали із Швейцарією (відео)

Швецію досить часто плутають із Швейцарією, тож у країні вирішили покласти цьому край і запустити невелику рекламну кампанію про відмінності двох країн.

Національна туристична організація Visit Sweden вирішила провести чіткі кордони у розумінні, що за країна Швеція. Про це зняли рекламний ролик і поширюють його у мережі.

На подібне вирішення проблеми Visit Sweden наштовхнули запити у Google, де майже 85 000 людей щорічно порушують питання, чи Швеція і Швейцарія — різні країни, чи це одне й те саме. Крім того, дослідження, проведене Visit Sweden, засвідчило, що половина респондентів не цілком упевнена, чи є між двома країнами якась різниця.

"Ми зможемо спілкуватися про такі речі, як піщані мілини, дахи і тиша. Тим часом Швейцарія зосередиться на банках, гірських вершинах і гучних звуках, як йодль. Швейцарії залишиться ЛСД (бо ви його винайшли), а Швеції — полярне сяйво", — йдеться у кампанії.

Як зазначається у рекламі, шведи, як усілякі щасливці, вважають за краще "годин не спостерігати", а у Швейцарії фокусуються на створенні розкішних хронометрів.

У відповідь швейцарська туристична компанія Schweiz Tourismus рада була побачити, як вони заявили, наскільки гарно і з яким гумором можна робити туристичну рекламу.

"Швейцарія цілком безпомилково впізнавана на ринку туристичних послуг. Гості з-за кордону ніколи не сплутають Швейцарію ні з якими іншими туристичними напрямками, якими б схожими не були їх назви", – проте зазначили вони.

Нагадаємо, Фокус писав про рекламу, в якій Арнольд Шварценеггер і Сальма Хаєк зіграли грецьких богів.

Крім того, Фокус розповів, як Шакіра знялася у рекламній кампанії.