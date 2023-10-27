Найнебезпечніші делікатеси у світі: "живе" щупальце восьминога "задушило" голодного чоловіка

Світ високої кухні та вишуканих делікатесів — це великий бізнес, але інколи незвичайні страви можуть бути небезпечними для здоров'я, якщо їх готують не професійно навчені люди.

У Південній Кореї чоловік подавився і зазнав серцевого нападу після того, як з'їв шматочок "живого" восьминога. Про це пише Daily Star.

Потерпілий їв делікатес, відомий під назвою "Саннакчі", у місті Кванджу на півдні країни.

За повідомленнями пожежників, щупальця восьминога були відрізані від тварини за кілька миттєвостей до вживання і ще звивалися, коли потрапили до рота.

У результаті чоловік почав задихатися, і згодом у нього сталася зупинка серця. Про подальшу долю чоловіка рятувальники не повідомляють.

Щупальця восьминога відрізають від тварини за кілька миттєвостей до вживання Фото: Shutterstock

Видання зазначає, що в світі існує безліч небезпечних страв, які можуть зашкодити здоров'ю людини, якщо вони будуть необережними.

Риба містить смертельно небезпечний нейротоксин

Одна з таких страв, відома як риба фугу, родом з Японії. У цій країні часто подають її у вигляді сашимі, проте ризик, пов'язаний із вживанням цієї страви, величезний. Риба містить смертельно небезпечний нейротоксин, через який ця страва навіть потрапила під законодавчий контроль.

Риба містить смертельно небезпечний нейротоксин Фото: TimeOut

За правильного приготування фугу може бути безпечною для здоров'я, але зробити це настільки складно, що в Японії та Кореї до приготування фугу допускаються тільки висококваліфіковані кухарі, які пройшли трирічне навчання. За повідомленнями, в минулому люди гинули під час приготування фугу в домашніх умовах.

Національний фрукт Ямайки

Ще один популярний, але небезпечний продукт — це Акі. Цей смачний фрукт, що подається разом із солоною рибою, є частиною національної страви острівної держави.

Акі неймовірно популярний у всьому світі. Але в недостиглому вигляді він містить небезпечні токсини, які під час вживання можуть призвести до рясної блювоти, а в поганих випадках — до зміни психічного стану.

Популярний, але небезпечний фрукт Акі Фото: скриншот/YouTube

У рідкісних випадках вживання недостиглого фрукта може викликати судоми, переохолодження, кому. У вкрай рідкісних випадках людині загрожує смерть.

Найнебезпечніший сир у світі

Риба і фрукти можуть здатися очевидними, але у світі сирів теж є свої небезпеки. Один делікатес набув у всьому світі поганої слави, оскільки всередині нього живуть живі личинки.

Casu martzu — традиційна страва Сардинії. Сир витримують набагато довше за традиційний час, чому сприяє процес травлення сирної мухи, яка розщеплює жири.

Casu martzu було заборонено в ЄС Фото: Wikipedia

У страві часто трапляються напівпрозорі червоподібні істоти завдовжки 8 мм. Саме ці личинки викликають побоювання за здоров'я людини, оскільки дослідники побоюються, що, бувши з'їденими, вони можуть вижити в кислоті шлунка.

Casu martzu було заборонено в ЄС у зв'язку з не надто приємними побоюваннями з приводу його вживання в їжу, але його, як і раніше, можна купити у сардинців на чорному ринку — часто вдвічі дорожче, ніж звичайний блок сиру без личинок.

У Книзі рекордів Гіннесса його навіть оголошено "найнебезпечнішим сиром у світі".

Раніше Фокус повідомляв, що жінка викинула куплені банани, помітивши на них крихітні крапки. Покупчиня Asda отримала страшне попередження після того, як помітила дивну білу пляму на своїх фруктах.

Також стало відомо, що в ресторані подають їжу з соусом із банки, яку не мили 90 років. Традиції дотримувалися роками.