"Радий, що залишився живий": ютубер побував у моторошній покинутій психіатричній лікарні (відео)

Блогер Ден Белл відомий своїми серіалами жахів. Серед його найвідоміших проєктів — Dead Mall і Dead Motel. Нещодавно одну з його моторошних історій згадали в мережі.

Міський дослідник Ден Белл зі США вирушив у моторошну занедбану психіатричну лікарню, щоб показати її своїм глядачам зсередини, але тільки повернувшись додому, він виявив, що, можливо, був не один. Про це він розповів у своєму ролику на YouTube.

Історія сталася ще 2014 року, проте нещодавно її згадав подкастер містер Баллен. Ден Белл, який відвідав покинуту психіатричну лікарню, змерз до кісток, коли передивлявся відзнятий матеріал після повернення додому.

Блогер поділився своїми враженнями у відеоролику на YouTube під назвою A Place of Nightmares.

"Ми перебуваємо всередині занедбаного притулку, який колись використовувався для лікування дітей з розумовою відсталістю. Імовірно, ця установа припинила свою діяльність десь у 1990-х роках, а у 2000-х роках була здана в оренду якійсь іншій організації, і тепер вона просто занедбана і розвалюється", — розповідав Ден.

Однак далі в нього з'являється припущення, що це не зовсім занедбана лікарня.

"Я думаю, що колишній пацієнт повернувся в цей будинок і живе тут в одній із кімнат нагорі", — припустив ютубер.

У якийсь момент на дверях з'являється тінь, яка потім зникає Фото: This is Dan Bell

Дві моторошні деталі у відеозаписі Дена, які були помічені після його повернення додому, показують, що він майже напевно мав рацію. У якийсь момент на дверях з'являється тінь, яка потім зникає.

"Хтось стоїть у дверному отворі, а я його не бачу, я не бачив його тіні. Я, напевно, дивився вгору і вліво або ще куди-небудь, щоб завжди бути напоготові, якщо хтось наближається до мене. Мені дуже неприємно про це згадувати, тому що, коли я побачив це, прийшовши додому, я подумав: ось це так. Сподіваюся, вам сподобається це відео. Я радий, що залишився живий", — говорить Ден у закадровому тексті свого ролика.

Блогер Ден Белл відомий своїми серіалами жахів Фото: This is Dan Bell

Пізніше один із його глядачів додав кілька тривожних подробиць.

"Мені було дуже цікаво дізнатися про цей будинок після того, як я побачив його, тому я провів невелике дослідження. Там жив бездомний, і сусіди давали йому їжу... можливо, саме цей запах їжі ви відчували під час нічного візиту. Він почав виходити з-під контролю, нападати на дітей і розбивати їхні кімнати, тож його вигнали та вичистили весь будинок. Якщо ви подивитеся оновлений відеоролик про будинок, то зараз він абсолютно порожній, немає замкнених дверей і забитих вікон. При цьому вам дуже пощастило, що він не напав на вас", — написав він.

Раніше Фокус повідомляв, що покинутий готель вартістю 1,6 млрд фунтів ніколи не приймав людей. Багатьох людей вражає висота 330-метрової будівлі, але у неї є істотний недолік. У ньому ще ніхто не зупинявся. Якби готель було відкрито 1989 року, як планувалося, він став би найвищим у світі.

Також стало відомо, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.