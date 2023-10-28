Записка мерця: на пляжі закохані знайшли моторошне послання в пляшці з прахом (відео)

Пара очікувала знайти всередині любовну записку, але вміст здивував їх. Закохані показали відео, яке стало вірусним і швидко набрало понад 1,8 млн переглядів.

В Австралії закохана пара виявила на пляжі послання в пляшці, але жахнулася тому, що було написано в записці всередині. Про це вони розповіли в ролику, який виклали в TikTok.

Хлопець і дівчина очікували знайти любовну записку в пляшці, викинутій на берег, але щойно вони відкрили її, як одразу ж пошкодували про це.

Пара з Австралії Рік і Сірстал гуляли пляжем на північ від Квінсленда, коли побачили пляшку, яку прибило до берега. Вони очікували знайти всередині любовну записку або послання від нового друга. Однак у пляшці виявився прах людини, на ім'я Джеффрі. Записка містила його останні побажання.

"Тут спочиває прах Джеффрі, якщо його знайдуть, будь ласка, киньте пляшку в приплив, що минає, щоб я міг продовжити свій шлях".

Щойно Рік зрозумів, що насправді знаходиться всередині пляшки, він зніяковіло сказав: "О ні".

Відео стало вірусним і швидко набрало понад 1,8 млн переглядів Фото: колаж Фокус

Хлопець і дівчина поділилися своєю знахідкою з глядачами в TikTok. Відео стало вірусним і швидко набрало понад 1,8 млн переглядів. На щастя, їхні підписники побачили в цьому кумедний бік.

"Ну, в будь-якому разі, ласкаво просимо до Австралії", — написав один із них.

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