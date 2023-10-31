"Великий, як двоповерховий автобус": у Шотландії помітили Лохнеське чудовисько

Журналісти зазначають, що це вже восьме спостереження легендарного "Лохнеського чудовиська" у 2023 році в озері поблизу Інвернесса, Шотландія.

Англієць був приголомшений під час відвідування всесвітньо відомого озера Лох-Несс, коли, милуючись краєвидом, побачив у воді "величезний горб Лохнеського чудовиська" розміром з двоповерховий автобус. Про це повідомляє Mirror.

Саша Лейк із Бокса, графство Вілтшир, що в Англії сказав, що завмер на місці та злякався, коли на п’ять секунд побачив спину монстра, перш ніж він знову зник у темних глибинах.

За словами іноземного видання, це вже восьме спостереження легендарного звіра у 2023 році в озері поблизу Інвернесса, Шотландія. Саме звідти повертався Саша, коли побачим монстра.

"Я виїжджав з Драмнадрочіта на автобусі, милуючись краєвидом, поки автобус проїжджав повз озеро. Почався дощ і накрився легкий туман. Мій огляд і зір були частково обмежені через дерева вздовж озера. Але щось привернуло мою увагу приблизно на п'ять секунд і змусило мене злякатися", –– розповідає англієль.

За словами чоловіка, монстр знаходився приблизно від 75 до 100 ярдів від нього.

"Я був збентежений і не вірив собі. Я підстрибнув, аби краще роздивився, дерева повністю закрили мені огляд приблизно на п’ять-вісім секунд. Серед дерев була галявина, і коли я озирнувся туди, де я побачив чорну масу або горб, там вже нічого не було", –– заявляє Лейк.

Чоловік не зміг сфотографувати, але швидко намалював те, що побачив, поки пам’ять була свіжою.

Малюнок Саші Лейка, на якому зображено Лохнеське чудовисько, яке він побачив з автобуса

Випадки зустрічі людини з "Лохнеським чудовиськом"

Саша Лейк побачив Нессі (лохнеське чудовисько) 7 жовтня о 12:20, але про це лише щойно повідомили в Офіційному реєстрі спостережень за чудовиськами Лох-Несс. Його склав експерт Гері Кемпбелл, який займається цим з 1996 року.

Попереднє спостереження було зроблено медсестрою Фіоною Вейд 31 серпня. 60-річна жінка сказала, що бачила три горби у воді.

Другий спеціаліст Nessie Аластер Грей сказав, що бачив Лохнеське чудовисько 26 серпня, а тато чотирьох дітей Стів Валентайн розповів, що помітив "чорну фігуру" з "горбом" 17 серпня.

15 червня Етьєн Камел і його дружина Еліан з Ліона, Франція, відвідували озеро Лох-Несс і стверджували, що помітили темну фігуру довжиною 65 футів, яка рухалася прямо під поверхнею води протягом кількох хвилин.

Нагадаємо, ще у січні цього року Daily Mail повідомляв, що перші свідчення про чудовисько шотландського озера Лох-Несс з'явилися задовго до 1933 року, проте всесвітня "слава" дійшла Нессі саме 2 травня 1933 року, коли про нього згадали у звіті власники готелю в Драмнадрочіті.