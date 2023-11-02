Пілот розбив літак і провів ніч у болоті з алігаторами (відео)

Співробітники рятувальних служб були здивовані, що чоловікові вдалося вціліти після падіння. До потерпілого не вдалося доплисти на катерах, тому рятувальники залучили вертоліт.

У США пілот, особу якого не встановлено, зазнав аварії на своєму невеликому літаку в Еверглейдс у Флориді й провів дев'ять годин у болоті з алігаторами. Про це пише CBS Miami.

Чоловік був єдиною людиною на борту одномоторного літака Cessna Skyhawk 172M, який впав близько 4 години ранку на Гелловін.

Співробітник льотної школи, на яку був зареєстрований літак, зателефонував до служби 911, і рятувальників було направлено до місця аварії на катерах. Незабаром пожежники Південно-Західного округу Бровард зрозуміли, що для порятунку пілота, який застряг у віддаленому районі Еверглейдс, потрібен гелікоптер із тросом.

"У той район, де він перебував, важко дістатися на катерах", — заявив капітан пожежної служби Маямі-Дейд Енді Боргес.

На кадрах, знятих із гелікоптера, видно, як рятувальник спускається на крило невеликого літака, де на нього чекав пілот. Потерпілого пристебнули ременями безпеки й підняли.

"Чоловік пробув у болоті з четвертої ранку, тож там були й алігатори, і комарі, і все інше. Він трохи зневоднений. Тож він був дуже радий нас бачити", — додав Боргес.

Потерпілого пристебнули ременями безпеки і підняли на борт вертольота Фото: нос

Пілот дістав поранення ноги і його доправили в регіональну лікарню Hollywood Memorial Regional Hospital.

"Те, що він зміг відбутися лише пораненням ноги після того, як посадив літак в Еверглейдс посеред болота з алігаторами, саме по собі дивно. Ми дуже раді, що з ним усе гаразд", — сказав начальник пожежної служби Управління шерифа Броварда Майкл Кейн.

Раніше Фокус повідомляв, що пасажирка кинула велику пачку грошей у чоловіка на посадковій смузі. Купюри розлетілися по асфальту, після чого пасажир і працівники аеропорту почали збирати їх.

Також стало відомо, що пілот посадив літак посеред жвавої дороги в годину пік. Через несподівану появу повітряного засобу рух транспорту в обох напрямках було ускладнено, поки на місце події виїжджали екстрені служби.