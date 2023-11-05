Схуднення врятувало життя: жінка скинула 120 кг і помітила небезпечну пухлину в грудях (фото)

Бетані Вудворд набридло бути "великою дівчинкою" і вона вирішила лягти під ніж, щоб раз і назавжди "взяти свою вагу" під контроль. Це рішення допомогло врятувати їй власне життя.

27-річна Бетані Вудворд із Великої Британії змогла намацати тверду "виноградного розміру" пухлину в правих грудях тільки після того, як схудла на 120 кілограмів. Це відкриття в кінцевому підсумку врятувало їй життя. Про це пише Daily Star.

Після шлункового шунтування до грудня 2021 року вона схудла на 120 кілограмів і почала носити одяг 12-го розміру. У грудні 2021 року вона виявила злоякісну пухлину на грудях.

Через пів року в медичному закладі Royal Wolverhampton NHS Trust британці поставили офіційний діагноз — потрійний негативний рак молочної залози третьої стадії. Бетані з Грейт-Вайрлі, Стаффордшир, все ще проходить курс хіміотерапії, який закінчиться в лютому 2024 року, але говорить про це, щоб закликати інших жінок піклуватися про себе.

"Цей досвід повністю змінив мій світогляд, і без нього я не була б тією людиною, якою є зараз. Скинути зайву вагу — це вже сама по собі зміна життя, але отримати діагноз "рак грудей" — це зовсім інша справа. Лікарі сказали, що якби я була трохи більше, то не помітила б пухлину. Я була в жаху від усього цього. Я дуже вдячна NHS за неймовірне лікування, яке я отримувала протягом останніх чотирьох років, і не тільки хімієтерапію", — сказала вона.

Після операції жінка виявила пухлину

До схуднення британка носила 32-й розмір одягу. Після того як їй "набридло бути великою дівчинкою", вона вирішила лягти під ніж, щоб раз і назавжди взяти свою вагу під контроль. Вона записалася на операцію зі шлункового шунтування вартістю 12 500 фунтів стерлінгів у приватній клініці Долан Парк у Бірмінгемі. Після успішно проведеної операції до грудня 2021 року Бетані важила на 120 кг менше. Незадовго до Різдва дівчина виявила у себе в грудях пухлину розміром із виноградину.

"Зараз я проходжу другий цикл хіміотерапії, залишилося ще 10, але якщо все пройде добре, то у квітні мені дадуть добро. Хоча я вже не можу їсти солодке, як раніше, схуднення врятувало мені життя. Я й не підозрювала, що схуднення — це тільки початок", — додала вона.

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