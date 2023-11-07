Довела своє кохання: дівчина зробила величезне татуювання з ім'ям хлопця на лобі (відео)

Ана Стансковскі відкинулася в кріслі татуювальника і сказала "Зробімо це". Вона каже, що їй подобається кінцевий результат, але інші люди жахнулися від побаченого. У дівчини понад 100 тисяч підписників.

Жінка каже, що вона щаслива після того, як на її лобі з'явилося величезне тату з ім'ям її хлопця. Блогерка Ана Стансковскі радісно посміхалася, коли на її шкірі було вигравіювано ім'я "Кевін". Про це пише The Mirror.

Одна з мудростей бодіарту свідчить, що в жодному разі не можна робити тату з ім'ям свого партнера, оскільки, хоч би як ви кохали одне одного в той момент, завжди є ймовірність того, що після болісного розставання ви будете картати себе за це. Навіть якщо ви твердо вирішили зробити татуювання на пам'ять про свого коханого, то краще зробити його невеликим і витонченим, в ідеалі в більш затишному місці, яке можна легко заховати після розставання. Однак одна жінка забула про обережність і зробила татуювання з ім'ям свого хлопця прямо на лобі величезним шрифтом.

На відео, опублікованому в Instagram, дівчина відкинулася в кріслі татуювальника і сказала "Зробімо це". Ана каже, що їй подобається кінцевий результат, але інші люди жахнулися від побаченого. У дівчини понад 100 тисяч підписників.

"Як татуювальник.... я б ніколи не зробив цього іншій людині", — написав один чоловік.

Таким чином дівчина вирішила показати свою любов Фото: Lad Bible

Видання зазначає, що кілька людей також засумнівалися в тому, що напис справжній, стверджуючи, що його було зроблено спеціальною ручкою. І хоча досі неясно, чи справжній це малюнок, Ана відповіла на звинувачення і звернулася до тих, хто попереджав її, що це рішення може виявитися поганою ідеєю в довгостроковій перспективі.

"Усі говорили мені, що я пошкодую про це, а я щоразу, коли дивлюся в дзеркало і думаю, що я закохана. Я закохана в татуювання, я закохана у свого хлопця, і я думаю, що якщо ти справді кохаєш когось, ти просто маєш показати це... ну, знаєш, ти просто маєш довести це. Тому я думаю, що якщо твоя дівчина не хоче татуювання з твоїм ім'ям на своєму обличчі, то тобі просто потрібно знайти собі нову дівчину. Не думаю, що вона тебе любить. Це справжній спосіб показати свою любов", — сказала вона.

У відповідь на побоювання, що вона може пошкодувати, якщо історія їхнього з Кевіном кохання закінчиться, Ана запевнила передплатників, що їй подобається саме татуювання і це головне.

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