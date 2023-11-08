Сказав зайвого: священник шокував гостей на весіллі правдою про наречену

Родичка нареченого розповіла про те, як їй довелося зіткнутися з веселою для гостей, але неприємною для подружжя ситуацією. Люди отримали подробиці про взаємини пари, які вони явно не повинні були знати.

Гості весілля були приголомшені, коли на церемонії однієї молодої пари був присутній священник, який розповів про пару більше, ніж очікували багато гостей. Про це пише Daily Express.

Родичка з боку нареченого була настільки здивована, що вирішила розповісти про свій кумедний випадок на весільній церемонії на популярному форумі Reddit.

Дівчина розповіла про те, як їй довелося зіткнутися з веселою для гостей, але неприємною для нареченої ситуацією.

"Кілька років тому я була присутня на весіллі троюрідного брата. Ми не дуже близькі, але я прилетіла з іншого штату і скористалася можливістю побачитися з людьми, з якими я не так часто бачуся після переїзду. Оскільки ми рідко спілкуємося, я припускала, що це буде дуже велике весілля, і ми з сестрами були запрошені, але з нареченою ніколи не зустрічалися. Там було, напевно, чоловік п'ятдесят", — почала свою розповідь родичка нареченого.

Ілюстративне фото Фото: Pexels

Далі вона перейшла до самої церемонії, під час якої присутні дізналися про наречену набагато більше, ніж припускали.

"Чудово, я просто спілкуюся зі своїми сестрами, татом, бабусею, базікаю. Ми сідаємо за стіл для церемонії, і священник починає розповідати про те, що шлюб дійсний тільки між чоловіком і жінкою, що чоловік тепер зобовʼязаний захищати жінку, ставши її опікуном, та інші, на мою думку, огидні речі. Я голосно вимовляю "гидота" і подумую піти, але я підводжу кількох членів сім'ї, тому залишаюся", — пише дівчина.

Саме в той момент гості отримали подробиці про взаємини пари, які вони явно не повинні були знати.

"Потім пастор голосно оголошує, що наречена "зберегла" себе для нареченого. Це тридцятирічна випускниця коледжу, вони разом уже кілька років, я не вірю в це ні на секунду. Я протримаюся до кінця церемонії, а потім зроблю пожертву від їхнього імені. Сподіваюся, вони отримають подячну записку", — додала родичка нареченого.

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