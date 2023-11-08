"Корисно для здоров'я": дівчина з'їла так багато моркви, що шкіра стала помаранчевою (фото)

Причиною цього став щоденний раціон жінки. Щодня вона з'їдала 10 штук моркви, 3 перці та солодку картоплю для поліпшення свого здоров'я.

21-річна Діна Рендалл з Единбурга (Шотландія) була приголомшена, коли її приятелі почали помічати рум'янець на її шкірі, вважаючи, що це хитра штучна засмага, але насправді вона з'явилася через високий рівень каротину в крові. Про це пише Daily Star.

Вегетаріанка з'їла стільки моркви, що в неї з'явився помаранчевий рум'янець, схожий на колір шкіри вигадане плем'я пігмеїв Умпа-Лумпа з твору "Чарлі та шоколадна фабрика".

Діна Рендалл була здивована, коли її знайомі почали думати, що рум'янець на її шкірі це штучна засмага. Однак усе виявилося зовсім не так. У жінки була каротинемія. Це жовто-помаранчева пігментація шкіри, спричинена високим вмістом каротину в крові. Причиною цього стало щоденне вживання в їжу 10 штук моркви, трьох перців і солодкої картоплі для поліпшення здоров'я.

"Це безперечно корисніше, ніж солярій. Я світловолоса дівчина з дуже світлою шкірою, але завдяки тому, що я їм так багато моркви, я можу засмагати так цілий рік", — сказала британка.

Любов Діни до моркви почалася в 12 років, коли вона стала їсти її щодня. Але пізніше вона скоротила споживання моркви до шести на день.

"Я не розуміла, що в цьому смішного, і думала: "Боже мій, це не може бути правдою". Я була схожа на Умпа-Лумпа. Я перестала отримувати стільки зауважень, коли зменшила кількість моркви", — сказала вона.

Шкіра дівчини стала помаранчевого кольору Фото: Kennedy News & Media

За оцінками шотландки, тільки на овочі вона витрачає близько 40 фунтів стерлінгів (1770 грн) на тиждень. Кожного нового понеділка вона купує шість кілограмів моркви в магазині Asda.

"Я дуже люблю моркву і з задоволенням їм її так багато за один день. Я знаю, що не завжди харчуюся так, як заведено в інших людей. Однак я переконала себе в тому, що ніколи не хворію, тому що з'їдаю за день стільки фруктів і овочів", — додала британка.

Дівчина зазначила, що в школі їй доводилося почуватися "трохи невпевнено" після того, як усі вирішили, що в неї жовтяниця або вона невдало нанесла штучну засмагу. Її обличчя виглядало більш помаранчевим, ніж шия.

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