Сімейна справа: власників похоронного бюро заарештували після моторошної знахідки всередині (відео)
Уперше поліція провела обшук у похоронному бюро після отримання повідомлення про огидний запах, що виходив із будівлі. Те, що вони виявили всередині, шокувало як владу, так і місцевих жителів.
У США власників похоронного бюро в Колорадо було заарештовано після того, як у їхньому приміщенні було виявлено близько 200 трупів, що розкладаються та зберігаються неналежним чином. Про це пише NPR.
Джон і Кері Голлфорд, власники Return to Nature, були заарештовані за чотирма кримінальними звинуваченнями, включно з наругою над трупом, крадіжкою, відмиванням грошей і підробленням документів, ідеться в заяві окружного прокурора.
Пара була взята під варту у Вагонері, штат Оклахома, без будь-яких інцидентів. Обидва перебувають під заставою в розмірі 2 млн доларів. Заява про причини затримання була прихована, але окружний прокурор Майкл Аллен заявив, що не заперечуватиме проти її оприлюднення пізніше.
"Я хочу попередити вас, що ця інформація, абсолютно приголомшлива", — сказав він журналістам на пресконференції. Прокурори можуть висунути додаткові звинувачення під час розслідування.
Уперше поліція провела обшук у похоронному бюро, розташованому приблизно за 30 миль на південь від Колорадо-Спрінгс у містечку Пенроуз, 3 жовтня після одержання повідомлення про огидний запах, що виходив із будівлі.
За словами шерифа округу Фрімонт Аллена Купера, який відмовився вдаватися в подробиці на пресконференції, присвяченій розслідуванню, що відбулася 6 жовтня, те, що вони виявили всередині, було "жахливим".
Як повідомляється на сайті компанії, Return to Nature пропонує послуги "зеленого" і природного поховання, що дозволяють тілу розкладатися під землею без використання металевих трун або хімічних речовин. Така практика дозволена в штаті Колорадо, однак за законом тіла, які не зазнали бальзамування, мають бути поміщені в холодильник протягом 24 годин після смерті.
Коронер округу Фрімонт Ренді Келлер минулого місяця відмовився повідомити, чи призначалися рештки, виявлені в Return to Nature, для природного поховання, але зазначив, що вони неправильно зберігалися.
Деякі родичі тих, чиї останки відправили до похоронного бюро для кремації, повідомили ЗМІ, що, на їхню думку, вони отримали підроблений прах, який складається з сухого бетону.
Журналісти також повідомили, що на Галфордів подав до суду крематорій, який припинив із ними співпрацю, однак ця проблема, мабуть, не відразу привернула увагу інспекторів. За початковими оцінками слідчих, у будівлі площею 2 500 кв. футів перебувало близько 115 тіл. Але після того, як усі останки доправили в коронерську службу округу Ель-Пасо, вони збільшили це число спочатку до 189, а потім до 190 осіб.
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