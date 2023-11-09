У США вперше пересадили чоловіку донорське око: хірурги називають результати "проривом" (фото)

Операція тривала 21 годину. За 6 місяців лікарі помітити позитивну динаміку в оці — добре функціонували кровоносні судини та сітківка.

У США хірурги виконали першу в історії трансплантацію цілого ока людині. Операцію називають проривом, хоча зір у пацієнта і не відновився. Про це пише Reuters.

Трансплантацію провели 46-річному військовому ветерану Аарону Джеймсу. Чоловіка вдарило струмом на виробництві, внаслідок чого постраждала ліва частина обличчя.

Хірурги зробили йому часткову пересадку обличчя і провели трансплантацію ока. Операція тривала 21 годину.

За пів року після операції медики виявили, що у чоловіка прижилися і почали функціонувати кровоносні судини та сітківка.

"Простий факт, що ми пересадили око, є величезним кроком вперед, про що думали століттями, але це ніколи не було зроблено", — сказав лікар Едуардо Родрігес, який очолював команду трансплантологів.

Він зазначив, що до цього лікарі могли трансплантувати лише рогівку ока.

Пацієнт Аарон Джеймс і лікар Едуардо Родрігес

Також Едуардо Родрігес зауважив, що їхнім завданням було не відновлення зору, а збереження життєздатності очного яблука пацієнта.

Хірурги зібрали дорослі стовбурові клітини з кісткового мозку донора та ввели їх у зоровий нерв під час трансплантації, сподіваючись, що вони замінять пошкоджені клітини та захистять нерв.

Аарон Джеймс знав, що може не відновити зір на трансплантоване око. Він говорить, що медики його не обнадіювали, натомість він вважає, що завдяки йому медицина може зробити крок уперед.

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