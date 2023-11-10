Кожен день серед мерців: професія молодих дівчат шокує знайомих (фото)

Британки Олівії Коттерілл Вілсон та Ізабель Волтон працюють бальзамувальницями в морзі. Щодня через них проходить велика кількість померлих людей, яких вони готують до похорону.

Олівії Коттерілл Вілсон та Ізабель Волтон мають незвичайну професію — вони працюють бальзамувальницями. Про це повідомляє видання Мirror.

Дві молоді жінки трохи старше двадцяти років, Олівія та Ізабель часто стикаються з повним шоком від незнайомців, коли вони розкривають свою професію.

Проводити цілий день, кожен день серед мерців — не для всіх, але для Олівії та Ізабель, яким всього 22 і 23 роки.

Їхній робочий день починається рівно о 8-й ранку, після чого вони починають складати список померлих, яких треба підготувати, бальзамувати, переодягнути і помістити в труну. Іноді тіла не потребують бальзамування перед оглядом, а інші взагалі не підлягають огляду.

На щастя, коли вони вперше потрапили до моргу, їх підтримали два кваліфіковані бальзамувальники.

Олівія розповіла: "Я вважаю, це не те, що ви очікуєте почути у відповідь на запитання, чим же займаються дві молоді дівчини. Але ця професія також важлива, і це не робить нас дивними".

Олівія та Ізабель ставляться відповідально до своєї роботи, що дає їм змогу вивчати й розвивати свої наявні навички, чи то в царині реконструкції, чи то в галузі "спеціального макіяжу".

За словами Олівії: "Я думаю, що реконструкція, ймовірно, найскладніша частина роботи, просто тому, що вам потрібно постаратися, щоб покійний мав якомога живіший вигляд".

Щоб отримати кваліфікацію професійних бальзамувальників, Олівії та Ізабель довелося записатися на трирічний курс перед складанням іспитів Британського інституту бальзамування (BIE). Це передбачало підготовку п'яти екзаменаційних робіт з теорії, а також один практичний іспит без розтину і один практичний іспит з розтину на неповний робочий день.

Усі впадають у жах коли дізнаються професію дівчат

Раніше Фокус повідомляв, що жінки побачили на фотографії "примару" загиблого хлопчика. Вони були в жаху, коли побачили на фото дитину, яка давно потонула в місцевому озері.

Також стало відомо, що у Великій Британії 52-річна Зої Келлоу відвідала музей Йоркського замку і під час селфі зловила на камеру дивне явище, схоже на примарне обличчя.