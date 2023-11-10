Велика афера: у США бізнесмен витратив вкрадену "гуманітарку" на купівлю острова (фото)

Американські ЗМІ стверджують, що розкрадання грошових коштів під час пандемії COVID-19 стали одними з найбільших у країні. Одразу тисячі шахраїв намагалися набити свої кишені користуючись федеральним фондом. Зазвичай ці гроші було витрачено на розкішні речі, нерухомість і люксові автомобілі.

У США бізнесмен із Флориди Патрік Паркер Волш міг би відпочивати на острові Sweetheart Island, незаселеному райському куточку площею два акри, розташованому за милю від узбережжя цього невеликого містечка на березі Перської затоки, але натомість він відбуває п'ять із половиною років у в'язниці. Чоловіка заарештували за розкрадання майже 8 млн доларів із федеральних фондів допомоги жертвам COVID-19, які він частково використав для купівлі цієї ділянки. Про це пише CBS News.

Хоча приватний острів Волша належить до числа незвичайних покупок шахраїв, що здійснюються під час пандемії, його злочин не є унікальним. Він — один із тисяч злодіїв, які вчинили найбільше в історії США шахрайство. Видання зазначає, що потенційно вони розкрали понад 280 млрд доларів федеральної допомоги за програмою COVID-19. Ще 123 млрд доларів було "витрачено даремно" або не за призначенням.

Втрати становлять майже 10% від 4,3 трлн доларів, які уряд США виділив для пом'якшення наслідків економічного спустошення, спричиненого пандемією COVID-19, згідно з аналізом, проведеним AP.

Проведені дослідження засвідчили, що злодії та аферисти витрачали гроші на будинки, розкішні годинники й діамантові прикраси та люксові автомобілі. Викрадена "гуманітарка" також йшла на оплату в нічних закладах, азартних ігор у Лас-Вегасі та відпусток. Випадок Волша, як і тисячі інших, показав, що вкрасти гроші було занадто просто.

Злодії були з найрізноманітніших верств суспільства і з усіх куточків земної кулі. Був репер із Теннессі, який вихвалявся на YouTube тим, як легко вкрав понад 700 тисяч доларів у рамках страхування з безробіття в період пандемії COVID-19. Колишній власник піцерії та ведучий радіошоу на криптовалютну тематику купив на вкрадену допомогу ферму альпак у Вермонті. А колишній чиновник із Нігерії, який прихопив близько півмільйона доларів, у момент арешту носив годинник вартістю 10 тисяч доларів і золотий ланцюжок вартістю 35 тисяч доларів.

Острів розташований за милю від узбережжя цього невеликого містечка на березі Перської затоки Фото: Private Islands Inc

За даними Міністерства юстиції США, майже 3200 осіб було звинувачено в шахрайстві під час надання допомоги в боротьбі з вірусом COVID-19. Вилучено близько 1,4 млрд доларів викраденої допомоги на боротьбу з пандемією.

Спроба Патріка Волша врятувати свій бізнес, пов'язаний із повітряною рекламою, почалася законно, але швидко переросла у велике шахрайство. Бізнесмен керував невеликим парком дирижаблів сигароподібної форми, які пролітали з корпоративними логотипами над місцями скупчення людей. У червні 2017 року один із його літальних апаратів зазнав аварії й згорів у прямому ефірі на чоловічому турнірі з гольфу U.S. Open, одній із головних спортивних подій у світі.

Після катастрофи справи Волша пішли значно гірше. Щоб утриматися на плаву, він отримував кредити під високі відсотки, які також дозволили йому розширити свій бізнес. До 2019 року обсяг продажів його компаній становив 16 млн доларів і вони вийшли на ринки Латинської Америки та Азії. Потім сталася пандемія.

"COVID-19 не сповільнив бізнес, а згубив його. Він запанікував", — писали адвокати Волша.

У січні шахрая засудили до більш ніж п'яти років позбавлення волі Фото: колаж Фокус

У період із березня 2020 року до січня 2021 року американець подав понад 30 шахрайських заявок на отримання надзвичайної допомоги у зв'язку з пандемією й отримав 7,8 млн доларів, згідно з даними Міністерства юстиції.

"Його злочини кричущі і є результатом жадібності", — пишуть прокурори в судових документах.

Як приклад наводиться купівля острова Sweetheart Island, нерозкритих "предметів розкоші", нафтових родовищ у Техасі та початкового внеску на купівлю будинку в популярному Джексон Хоул, штат Вайомінг. Адвокати Волша заявили в судовій заяві, що ним рухала не жадібність, а відчай. За їхніми словами, він відчував величезний тиск, коли йому потрібно було рятувати свій бізнес і утримувати свою велику сім'ю. У чоловіка 11 дітей.

Волш придбав острів не як "тропічний рай для розваг", а як об'єкт нерухомості Фото: колаж Фокус

Окружний суддя США Аллен С. Вінсор не прийняв цей аргумент. У січні шахрая засудили до більш ніж п'яти років позбавлення волі. Згідно з судовими документами, Волш погодився повернути викрадені ним 7,8 млн доларів і продати острів Sweetheart Island, який був однією з його перших покупок на викрадені федеральні гроші.

Адвокати Волша заявили, що він придбав острів не як "тропічний рай для розваг", а як об'єкт нерухомості. Вони не пояснили, як бізнесмен міг перетворити ізольований острівець на центр прибутку.

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