Чоловік "розслабляється" щосуботи, залишаючи дружину з чотирма дітьми

Жінка скаржиться, що працює та виховує спадкоємців, при цьому взагалі не маючи вихідних.

Чоловік щовихідних прощається з дружиною та чотирма дітьми, щоб відпочити на полі для гольфу та "розслабитися". Про це жінка розповіла на порталі Mumsnet.

Вона зізналася, що перебуває "на межі сил" через те, що її чоловік не бажає приділяти частину свого "свого часу", щоб дати їй також відпочити від буденних обовʼязків.

Жінка пояснила, що її коханий вирішив щосуботи після робочого тижня ходити грати в гольф, залишаючи її вдома саму з чотирма дітьми. Через це вона взагалі не може будувати планів на вікенд, аби відпочити.

"Я справді на межі сил через захоплення мого партнера гольфом. У нас четверо дітей, двоє з яких підлітки, один у передпідлітковому віці і двомісячна дитина. До того, як підлітки жили з нами, мій партнер грав у гольф щодругої суботи. Це тривало з 8:00 до 16:00. Це було добре, оскільки це означало, що я могла також організувати вільний від дітей час у вихідні, або ми могли проводити час сім’єю".

Проте згодом чоловік вирішив, що йому потрібно грати в гольф щосуботи, оскільки це його "час для відпочинку". А в цей період до родини переїхали діти партнера жінки і стало ще важче.

"Це означає, що я залишаюся з дітьми, іноді їх четверо, щосуботи. Весь догляд за дітьми та нічне годування нашої дитини протягом тижня, незважаючи на те, що я також працюю", — розповіла вона.

Фото ілюстративне Фото: Getty Images

Жінка зізналася, що навіть не може зустрітися зі своїми друзями.

Вона додала, що намагалася запропонувати компроміс зі своїм чоловіком, щоб він повернувся до гри в гольф кожну другу суботу, але він сказав, що це "нерозумно", оскільки це єдиний час, коли він має "відпочити та розслабитися". Вона додала, що тепер починає відчувати "образу", тому що ніколи не може відпочити.

Нагадаємо, померла жінка, у якої було 150 онуків та правнуків.

Також Фокус писав про листівку від подруги, яка померла 17 років тому.