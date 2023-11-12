"Вирушив на полювання": лев, що втік із цирку, викликав паніку на вулицях Італії (відео)

На одному з відеороликів видно, як величезний самець упевнено йде посеред дороги між припаркованими автомобілями. Один із місцевих жителів, помітивши дику кішку, просто сказав: "Мамма Міа".

В Інтернеті з'явився жахливий ролик, на якому зображений страшний хижак, що розгулює вулицями міста в околицях Риму (Італія). Про це пише Daily Mail.

Припускають, що тварина втекла з довколишнього цирку і в суботу ввечері "вирушила на полювання" вулицями приморського містечка Ладісполі.

Мер міста Алессандро Грандо звернувся до жителів із попередженням триматися якомога далі від звіра, поки поліція і співробітники цирку намагаються його зловити.

"Із цирку втік лев. Будь ласка, будьте гранично уважні та утримайтеся від поїздок до подальшого повідомлення", — заявив він.

На одному з відеороликів видно, як величезний самець упевнено йде посеред дороги між припаркованими автомобілями. Один із місцевих жителів, помітивши дику кішку, просто сказав: "Мамма Міа". Знадобилося кілька годин, щоб дику кішку спіймала влада.

За повідомленнями, на мера Грандо посипалися скарги на те, що цирк зміг розташовуватися надто близько до житлового району, але він додав, що не може нічого з цим зробити.

Пізніше у Facebook він повідомив, що всі живі та здорові й небезпека минула.

"Лева приспали й відловили. Тепер ним займуться співробітники цирку. Спасибі поліції штату, карабінерам, пожежникам, місцевій і провінційній поліції, ASL і всім добровольцям, які несли службу протягом цих годин. Я сподіваюся, що цей епізод зможе пробудити совість, і ми зможемо, нарешті, покласти край експлуатації тварин у цирках", — написав він.

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