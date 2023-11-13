Палац розграбували: росіяни закинули замок, у якому жила родина короля Чарльза III (фото)

Скандал навколо замку Райнхардсбрунн, який придбали російські інвестори та купівля якого викликала підозри у відмиванні грошей, призвів до його конфіскації.

Оповитий історією замок у Німеччині, що руйнується і колись слугував любовним гніздечком для королеви Вікторії та принца Альберта, кинули й розграбували його російські власники. Про це пише Daily Star.

Колись величний палац очікує приголомшливий проєкт реставрації вартістю 24,5 млн фунтів стерлінгів. Прозваний "замком Рапунцель", палац пов'язаний із королем Чарльзом III й, за чутками, є одним із перших місць зустрічі його далекого родича принца Альберта і королеви Вікторії.

Куплений у 2008 році за 9,8 млн фунтів стерлінгів російським інвестиційним консорціумом "Русінтех", палац залишили напризволяще, його розгромили й розграбували. Видання зазначає, що купівля була пов'язана з підозрами у відмиванні грошей.

Замок Райнхардсбрунн був побудований 1085 року і розташований у невеликому містечку Фрідріхрода, яке входить до складу федеральної землі Тюрингія у Східній Німеччині. Абатство має багату історію і навіть, за деякими даними, у XV столітті слугувало "моторошним місцем поховання багатих людей".

У середині XIX століття його перетворив на неоготичний замок герцог Ернест I Саксен-Кобургський і Готський, який використовував його як літній будинок в англійському стилі. Герцог Ернест був батьком чоловіка королеви Вікторії I принца Альберта, який із задоволенням використовував це місце як місце відпочинку.

Замок Райнхардсбрунн був побудований 1085 року Фото: Royal Collection Trust

До початку 2000-х років у замку розташовувався готель. За часів НДР він приймав західних туристів і приносив східнонімецькому режиму стабільний валютний дохід. Після закриття готелю замок кілька років стояв порожній. У 2008 році замок купили інвестори з Росії, які заявили про плани відкрити тут елітний готель. Сума угоди та обставини продажу викликали у слідчих прокуратури Тюрингії підозру у відмиванні грошей.

"Замок Рапунцель" отримав своє прізвисько через витончену дзвіницю та високий шпиль. Однак нині старовинний романтичний притулок королівських осіб російські власники залишили в занедбаному стані.

У 2008 році замок був куплений інвесторами з Росії Фото: Picture Alliance

Після того як палац було виявлено в занедбаному стані, місцевим чиновникам довелося терміново проводити ремонт. У липні 2018 року вони повернули замок у власність, щоб забезпечити його збереження, увійшовши в історію як перший у Федеративній Республіці випадок повернення майна за недбале ставлення до нього на законних підставах.

Видання зазначає, що зараз, за оцінками, будівля потребує інвестицій на суму до 35 млн фунтів стерлінгів, щоб забезпечити її безпеку і практичність у сучасному світі.

Раніше Фокус повідомляв, що покинутий готель вартістю 1,6 млрд фунтів ніколи не приймав людей. Багатьох людей вражає висота 330-метрової будівлі, але у неї є істотний недолік. У ньому ще ніхто не зупинявся. Якби готель було відкрито 1989 року, як планувалося, він став би найвищим у світі.

Також стало відомо, що блогер показав покинутий будинок, який застиг у часі. У будівлі з вибитими вікнами досі зберігаються картини, іграшки та меблі. Серед забутих "скарбів" виявилися рояль, іграшка Базз Лайтер і стара конячка-гойдалка.