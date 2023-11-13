Незвичайне розлучення: у Колумбії собаку офіційно визнали членом сім'ї

Сімейне вогнище, в якому собака на прізвисько Симона провела перші роки свого життя, назавжди змінилося, коли її господарі Джадер Кастано та Ліна Очоа вирішили розлучитися. Чоловік був переконаний, що тварина емоційно страждає.

У Колумбії суд постановив, що собака розлученої пари згідно із законом є членом сім'ї та має сприйматися як дочка. Його власник домігся законного права на побачення з домашньою твариною після того, як вона отримала емоційну травму. Про це пише Daily Mail.

Для одного собаки розлучення однієї пари стало занадто важким випробуванням. Вона днями чекала на свого господаря, щоб побути з ним, а через кілька годин йому доводилося їхати.

Сімейне вогнище, в якому собака на прізвисько Симона провела перші роки свого життя, назавжди змінилося, коли 2021 року її господарі Джадер Кастано та Ліна Очоа вирішили розлучитися. Жінка оформила повну опіку над твариною і відмовила чоловікові в заздалегідь обумовлених гарантованих візитах для зустрічей та ігор. Собака тижнями чекала зустрічі зі своїм улюбленим господарем Джадером.

Чоловік був переконаний, що Симона емоційно страждає щоразу, коли їхні зустрічі закінчуються завчасно, а сам він впав у депресію настільки, що не міг приймати їжу через своє горе. Про це йдеться в судових документах.

Після кількох місяців душевних мук Джадер вирішив щось зробити й звернувся до суду, сподіваючись, що зможе проводити час із Симоною в заздалегідь обумовлені та гарантовані терміни. Минулого місяця судді Вищого суду Боготи ухвалили, що собака має юридично вважатися його донькою і розглядатися як дитина в шлюборозлучному процесі. Це перший подібний випадок у Колумбії. Судді постановили, що Симона була членом "багатовидової" сім'ї до розлучення.

Ілюстративне фото Фото: Christian Mueller/Shutterstock

Тепер чоловік має право на регулярні та заплановані побачення зі своїм улюбленим собакою Симоною, яка, на думку суддів, емоційно постраждала після розлучення.

У 2016 році колумбійські судді постановили, що тварини — це не власність, яку люди можуть просто перевозити, а живі істоти з почуттями. Власники повинні піклуватися про емоційний і фізичний добробут своїх вихованців, а також захищати їх від болю.

Останнє рішення пішло набагато далі, заявивши, що домашні тварини можуть розглядатися як члени сім'ї, і до них слід ставитися саме так.

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